Die Lloyd Fonds AG (ISIN: DE000A12UP29, WKN: A12UP2, Ticker-Symbol: L1OA) ist ein integrierter Vermögensmanager und Partner für Privatkunden und institutionelles Kapital. Das Unternehmen ist seit 2005 an der Börse vertreten. Seit März 2017 ist die bankenunabhängige Lloyd Fonds AG im Segment Scale der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet.



Antrieb der Lloyd Fonds AG sind nachhaltige Angebote mit digitaler Kompetenz unter Berücksichtigung kundenindividueller Chance-Risiko-Profile für Vermögensaufbau, Kapitalvermehrung und Sicherung von Ausschüttungen. Dabei bilden transparentes aktives Asset Management, zukunftsweisende digitale Lösungen mit der Zweitmarke LAIC und individuelle und institutionelle Vermögensverwaltung den Mehrwert für die Kunden.



Ziel der Strategie 2023 ist es, die Lloyd Fonds AG als innovativen Qualitätsführer im Fonds- und Vermögensmanagement in Deutschland zu positionieren. Bis zum Jahr 2023 soll das AuM-Volumen auf über 7 Mrd. EUR ansteigen. (19.04.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lloyd Fonds-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Lloyd Fonds AG (ISIN: DE000A12UP29, WKN: A12UP2, Ticker-Symbol: L1OA) unter die Lupe."Der Aktionär" habe frühzeitig auf die guten Aussichten bei Lloyd Fonds hingewiesen. Mittlerweile würden immer mehr Investoren die Aktie für sich entdecken. Kein Wunder: Als bankenunabhängiger Asset Manager und Vermögensverwalter mit einem Schuss Fintech hätten die Hamburger ehrgeizige Wachstumspläne. Die Aktie befinde sich im Aufwärtstrend. Die Kursziele der Analysten lägen alle oberhalb der 10-Euro-Marke.Bis Ende 2024 wolle Lloyd Fonds die Assets under Management (AuM) von aktuell rund zwei Milliarden auf mehr als sieben Milliarden Euro wachsen. Auf der Basis werde dann eine EBITDA-Marge von mehr als 45 Prozent (2020: 26,1 Prozent) anvisiert. Angesichts kontinuierlicher Performance-Fees, nachhaltig anziehender AuM und stark steigender Gewinne durchaus realistische Planvorgaben. Ebenfalls interessant: In der klassischen Vermögensverwaltung würden die Hamburger zukaufen und so Synergien heben wollen.Zudem solle im laufenden Jahr die Expansion der digitalen Vermögensverwaltung LAIC vorangetrieben werden. "Durch die Emission der LAIC-Token soll eine zusätzliche Wachstumsfinanzierung in Höhe eines mittleren einstelligen Millionenbetrages generiert werden", heiße es offiziell. Mit dem Erlös sollte Lloyd Fonds in der Lage sein, das erwartete AuM-Wachstum der LAIC zu beschleunigen LAIC zu beschleunigen und den Bekanntheitsgrad von LAIC bei Investoren zu erhöhen. Am Ende werde diese Maßnahme vor allem zeigen, dass allein die Tochter LAIC mit einer geschätzten Bewertung von rund 60 Millionen Euro bereits mehr als die Hälfte der Marktkapitalisierung der gesamten Gesellschaft (aktuell: 99 Millionen Euro) abdecke.Operative Entwicklung und der Börsenwert stünden also in keinem Verhältnis. Die Analysten von Hauck & Aufhäuser hätten ihre Einschätzung daher heute von 10,50 auf 12,50 Euro angehoben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.