Durch die Einführung weiterer Modelle solle LiveWires Umsatz mit Motorrädern von sechs Millionen Dollar im laufenden Jahr bis 2026 auf fast 1,5 Milliarden in die Höhe schnellen. Die Zahl der verkauften Einheiten solle dabei von 387 auf über 100.000 anwachsen.



An der Börse komme der Deal gut an. Die Aktie von AEA-Bridges Impact lege am Montag vier Prozent zu. Die Papiere von Harley-Davidson hätten sich zwischenzeitlich um mehr als 16 Prozent verteuert.



Für einen erfolgreichen Börsengang werde LiveWire zum Zeitpunkt der endgültigen Fusion ein ähnlich positives Umfeld für E-Mobilität benötigen, wie es beim IPO von Rivian Mitte November geherrscht habe. Die Pläne der Harley-Davidson-Tochter seien jedenfalls ähnlich ambitioniert wie die des E-Autobauers.



"Der Aktionär" sieht daher aktuell keinen Anlass für einen Einstieg, wird die Entwicklung aber weiter beobachten, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.12.2021)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Harley-Davidson scheint sich Volvo zum Vorbild genommen zu haben: Wie deren E-Auto-Tochter Polestar soll auch die Elektromotorrad-Sparte LiveWire über die Fusion mit einem SPAC (ISIN KYG010461047/ WKN A2QKPF) an die Börse gebracht werden, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär".Die Ziele des Unternehmens seien ambitioniert, was sich auch in der Milliarden-Bewertung des Deals widerspiegele.Der Deal spüle der Elektromotorrad-Sparte, die dieses Jahr als eigenständiges Unternehmen ausgegliedert worden sei, insgesamt 600 Millionen Dollar in die Kasse. Neben den 400 Millionen Dollar aus dem SPAC würden Harley-Davidson und der taiwanesische Motorradbauer Kymco je 100 Millionen im Rahmen eines PIPE-Investments investieren. LiveWire werde im Zuge der Transaktion mit fast 1,8 Milliarden Dollar bewertet.