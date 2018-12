Börsenplätze Lindt & Sprüngli-Aktie:



Kurzprofil Lindt & Sprüngli AG:



Lindt & Sprüngli (ISIN: CH0010570767, WKN: 870503, Ticker-Symbol: LSPP, SIX Swiss Ex: LISP, Nasdaq OTC-Symbol: LDSVF) ist weltweit führend im Bereich der Premium-Schokolade und schaut auf eine Tradition von 170 Jahren zurück, die in Zürich ihren Anfang nahm. Qualitätsschokoladen von Lindt & Sprüngli werden heute in 12 eigenen Produktionsstandorten in Europa (Hauptmarken: LINDT, CAFFAREL, HOFBAUER) und den USA (Hauptmarken: LINDT, GHIRARDELLI, RUSSELL STOVER, WHITMAN'S) hergestellt und von zahlreichen Tochtergesellschaften und Niederlassungen sowie einem umfassenden Netz von unabhängigen Distributoren rund um den Globus vertrieben. Mit rund 12.000 Mitarbeitenden erzielte die Lindt & Sprüngli Gruppe 2014 einen Umsatz von 3,39 Mrd. Schweizer Franken. (11.12.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Lindt & Sprüngli-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (ISIN: CH0010570767, WKN: 870503, Ticker-Symbol: LSPP, SIX Swiss Ex: LISP, Nasdaq OTC-Symbol: LDSVF).In den letzten Monaten hätten zahlreiche F&B-Unternehmen Gewinnwarnungen wegen verhaltenem Wachstum und deutlich gestiegener Kosten (Personal, Transport) ausgesprochen, insbesondere in den USA. Lindt sei hier keine Ausnahme und sehe sich ebenfalls einer Kosteninflation gegenüber. So sollten sich die dieses Jahr noch günstigen Rohstoffe 2019 wieder verteuern (v.a. Kakaobutter).Für die Periode 2018 bis 2020 prognostiziere der Analyst einen Investitionsaufwand von gegen CHF 1 Mrd. Mit dem Kapazitätsausbau in Stratham kämen auf Lindt vor allem in den USA beträchtliche Ausgaben zu. Als Folge davon rechne er von 2018 bis 2020 mit einem Absinken der freien Cashflow-Konversion vom letztjährigen Spitzenwert (55%) auf ca. 40%.Es falle ins Auge, dass das Unternehmen seit dem Kursanstieg im Sommer kaum noch Aktien zurückgekauft habe. So seien PCS nur noch an einem Tag im Oktober rückerworben worden, als deren Preis unter CHF 6.500 gesunken sei.Auf Basis der revidierten Schätzwerte (EPS: -1 bis 2%) werde Lindt derzeit mit einem deutlichen Aufschlag gegenüber der Vergleichsgruppe gehandelt. Die EVA/DCF-basierte Berechnung ergebe einen FV von etwas über CHF 6.000.Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Rating für die Lindt & Sprüngli-Aktie. (Analyse vom 11.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link