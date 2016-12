Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) (+1%) verkaufe sein britisches Kreditkartengeschäft für GBP 1,9 Mrd. an die britische Lloyds Banking Group (ISIN: GB0008706128, WKN: 871784, Ticker-Symbol: LLD, London: LLOY, Nasdaq OTC-Symbol: LLDTF).



VW (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) habe in den USA eine Einigung im Streit um die 3-Liter-Motoren erzielt. Der US-Umweltschutzbehörde zufolge liege das Volumen des Vergleichs bei rund EUR 1 Mrd. VWs ADRs hätten leicht (+0,2%) im Plus geschlossen.



Die Aktien des US-Sportartikelherstellers Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) hätten nach Veröffentlichung der Q2-Geschäftszahlen nachbörslich 1,8% gewonnen. (21.12.2016/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Industriegasehersteller Linde (ISIN: DE0006483001, WKN: 648300, Ticker-Symbol: LIN, Nasdaq OTC-Symbol: LNAGF) (-4,0%) hat sich mit dem US-Konkurrenten Praxair (ISIN: US74005P1049, WKN: 884364, Ticker-Symbol: PXR) (-3,8%) auf die Eckdaten einer Fusion geeinigt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Demnach werde ein Zusammenschlusses unter Gleichen durch Gründung einer Holdinggesellschaft angestrebt, an der die Aktionäre nach Aktientausch im Verhältnis 50:50 beteiligt sein sollten. Die Holding solle den Namen "Linde" tragen und sowohl an der NYSE als auch in Frankfurt gelistet werden.