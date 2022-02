(Mit Material von dpa-AFX)



ISIN Linde-Aktie:

IE00BZ12WP82



WKN Linde-Aktie:

A2DSYC



Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN), ein weltweit führender Technologiekonzern, produziert Industriegase, die anschließend in verschiedenen Bereichen wie dem Energiesektor, der Stahlproduktion, der Chemieverarbeitung, dem Umweltschutz oder medizinischen Therapien zum Einsatz kommen. Darüber hinaus umfassen die weiteren Unternehmensaktivitäten Planung und Bau von Industrieanlagen für verfahrenstechnische Projekte sowie die Herstellung von Anlagenkomponenten. Dienstleistungen wie Ingenieurberatung, Projektmanagement, Personalschulung und Kundendienst runden das Portfolio ab. Die Strategie der Linde Group ist dabei auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Im Oktober 2018 entstand der heutige Konzern Linde plc durch die Fusion der deutschen Linde AG mit deren amerikanischem Konkurrenten Praxair Inc. (08.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Gasekonzerns Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) unter die Lupe.Linde komme bislang ohne größere Blessuren durch Corona-Pandemie und Lieferengpässe. Am 10. Februar würden nun die Zahlen für das Gesamtjahr 2021 am 10. Februar präsentiert. Zuletzt habe sich das DAX-Schwergewicht vor allem dank einer hohen Nachfrage aus der Gesundheits- und Elektronikindustrie zunehmend optimistischer gezeigt.Linde sei seit der Fusion mit dem US-Rivalen Praxair 2018 der weltgrößte Anbieter von Industriegasen und beliefere die Auto-, Öl-, Chemie- und Metallindustrie genauso wie Lebensmittelhersteller und Krankenhäuser. Den Löwenanteil der Umsätze und Gewinne erwirtschafte Linde in der Region Amerika, rund 25 Prozent der Erlöse würden aus Europa und rund 20 Prozent aus Asien kommen.Die Geschäfte würden dabei immer besser laufen. Zudem profitiere der Konzern von seinem Sparkurs. In Q3 habe Linde erneut mehr Gewinn erzielt und danach zum dritten Mal das Ziel für 2021 erhöht. Mit Blick auf die Zukunft habe sich Konzernchef Steve Angel zuversichtlich gezeigt, dass Linde ein weiteres hervorragendes Jahr liefern werde.Der ehemalige Praxair-Chef Angel führe Linde nach US-Stil: Das Unternehmen schütte jedes Quartal eine Dividende aus und bilanziere in Dollar. Zudem habe der Konzern Anfang 2021 ein neues Aktienrückkaufprogramm gestartet. Linde wolle bis Mitte 2023 eigene Papiere für bis zu fünf Milliarden Dollar erwerben. Zudem zähle Angel zu den DAX-Chefs mit dem höchsten Gehalt."Das ist kein Abbauprogramm aus der Not, sondern aus der Gier heraus", kritisiere Xaver Schmidt, der IG-BCE-Aufsichtsratsmitglied bei Linde sei. Es sei ein weiterer zusätzlicher Abbau neben einem anderen, der noch gar nicht abgeschlossen sei. Die Arbeitnehmervertretung habe große Zweifel an der Wirksamkeit der massiven weiteren Kürzungen, weil diese erneut einschneidende Umstrukturierungen nach sich zögen.Derweil werde Vorstandsmitglied Sanjiv Lamba zum 1. März 2022 das Amt des Vorstandschefs von Angel übernehmen. Lamba, der bereits vor der Fusion mit Praxair bei Linde im Vorstand gesessen habe, leite seit Januar 2021 das operative Geschäft. Wenn er Linde-Chef werde, wechsle Angel in den Verwaltungsrat und löse dort Wolfgang Reitzle als Chefaufseher ab.Monatelang sei die Linde-Aktie von Hoch zu Hoch geklettert. Doch im turbulenten Marktumfeld habe zuletzt auch der Dauerläufer einen deutlichen Rücksetzer verkraften müssen. Mit starken Zahlen könnte Linde nun wieder für neue Impulse sorgen. Langfristig bleibt die Linde-Aktie ohnehin attraktiv, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.02.2022)