Börsenplätze Linde-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Linde-Aktie:

148,20 EUR -2,76% (02.04.2020, 15:44)



Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:

148,60 EUR +1,19% (02.04.2020, 15:56)



ISIN Linde-Aktie:

IE00BZ12WP82



WKN Linde-Aktie:
A2DSYC

A2DSYC



Ticker-Symbol Linde-Aktie:
LIN

LIN



Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) ist ein führendes Industriegase- und Engineering-Unternehmen mit einem Umsatz (pro forma) von 28 Mrd. USD (24 Mrd. EUR) im Jahr 2018. Das Unternehmen beschäftigt weltweit ca. 80.000 Mitarbeiter und bedient Kunden in mehr als 100 Ländern der Erde. Linde plc liefert innovative und nachhaltige Lösungen für seine Kunden und schafft Mehrwert für alle Beteiligten. Das Unternehmen macht die Welt produktiver, indem es Produkte, Technologien und Dienstleistungen entwickelt, die die wirtschaftliche und ökologische Leistung seiner Kunden in einer vernetzten Welt verbessern und ihnen ermöglicht, ihre Betriebskosten zu senken und die Effizienz zu steigern. Für weitere Informationen über das Unternehmen besuchen Sie bitte www.linde.com. (02.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriegase-Herstellers und Anlagenbauers Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) unter die Lupe.Die Coronavirus-Pandemie kenne viele Verlierer - aber auch einige Gewinner: Dem Medizin- und Sicherheitstechnik-Hersteller Drägerwerk beispielsweise beschere die Krise übervolle Auftragsbücher und eine regelrechte Kursexplosion der Aktie. Neben Beatmungsgeräten und Schutzausrüstung steige laut Medienberichten durch den Corona-Ausbruch auch die Nachfrage nach medizinischem Sauerstoff."Der Aktionär" habe es genauer wissen wollen und beim Gase-Spezialisten Linde nachgefragt. Konzernsprecher Matthias Dachwald bestätige, dass sich die Nachfrage nach in Flaschen abgefülltem medizinischen Sauerstoff in Deutschland und Europa "ungefähr verdoppelt" habe.Der gesamte Healthcare-Bereich mache bei dem DAX-Konzern insgesamt etwa 18 Prozent des Gesamtumsatzes von zuletzt 28,2 Milliarden Dollar (rund 25,9 Milliarden Euro) aus. Darin enthalten seien neben den Medizinal-Gasen allerdings auch viele weitere Bereiche, die nicht weiter aufgeschlüsselt würden.In einem Statement zur COVID-19 auf der Unternehmenswebsite heiße es außerdem, dass die Bereitstellung von Sauerstoff und anderen wichtigen medizinischen Gasen derzeit Priorität habe. Wo erforderlich würde die Sauerstoffproduktion in den Luftzerlegungs-Anlagen hochgefahren. Zudem kooperiere man eng mit den lokalen Behörden, um schnell auf Nachfrageänderungen reagieren zu können.Ob und inwieweit eine steigende Nachfrage nach medizinischem Sauerstoff dies abmildern oder gar überkompensieren könne, dazu habe sich der Konzernsprecher mit Verweis auf den nahenden Earnings Call im Mai jedoch nicht äußern wollen.An der Börse scheine man die "Sauerstoff-Fantasie" bei Linde bislang ebenfalls mit Vorsicht zu genießen: Vom Allzeithoch im Februar sei es während des Corona-Crashs zeitweise um mehr als 35 Prozent abwärts gegangen. Auch die Gewinne einer ersten Gegenbewegung würden derzeit wieder abbröckeln.Die Linde-Aktie steht bislang nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionär". Sie befindet sich aber im E-Mobilität Wasserstoff Index, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 02.04.2020)