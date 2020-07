Börsenplätze Linde-Aktie:



Die Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) ist ein führendes Industriegase- und Engineering-Unternehmen mit einem Umsatz (pro forma) von 28 Mrd. USD (24 Mrd. EUR) im Jahr 2018. Das Unternehmen beschäftigt weltweit ca. 80.000 Mitarbeiter und bedient Kunden in mehr als 100 Ländern der Erde. Linde plc liefert innovative und nachhaltige Lösungen für seine Kunden und schafft Mehrwert für alle Beteiligten. Das Unternehmen macht die Welt produktiver, indem es Produkte, Technologien und Dienstleistungen entwickelt, die die wirtschaftliche und ökologische Leistung seiner Kunden in einer vernetzten Welt verbessern und ihnen ermöglicht, ihre Betriebskosten zu senken und die Effizienz zu steigern. Für weitere Informationen über das Unternehmen besuchen Sie bitte www.linde.com. (08.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriegase-Herstellers und Anlagenbauers Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) unter die Lupe.Die Linde-Aktie befinde sich bereits auf einem guten Weg, die Corona-Delle von Mitte März vollständig auszugleichen: Ausgehend vom Allzeithoch bei 208,60 Euro am 17. Februar sei der Kurs innerhalb weniger Wochen bis in den Bereich von 130 Euro durchgereicht worden - ein Minus von rund 37 Prozent. Doch den größten Teil der Verluste habe der Kurs seitdem bereits aufgeholt - ein starkes Kaufsignal stehe unmittelbar bevor.Die 200-Tage-Linie sei bereits zurückerobert und erfolgreich getestet worden. Auch der horizontale Widerstand im Bereich von 192,85 Euro sei überwunden worden, der seit dem Allzeithoch gültige Abwärtstrend, dessen kurzfristige Trendlinie bei 198 Euro verlaufen sei, durchbrochen. Der Weg zum bisherigen Höchststand wäre damit nun frei.Auch operativ dürfte es wieder aufwärts gehen. Linde-Chef Steve Angel erwarte im nun gestarteten dritten Quartal eine leichte Erholung. Zudem wolle er mit einem massiven Ausbau des Geschäfts mit grünem Wasserstoff, der aus erneuerbaren Energien gewonnen werde, gegen die Krise ankämpfen. Schon heute mache Linde mehr als zwei Milliarden Dollar Umsatz mit der Produktion, dem Vertrieb, der Speicherung und der Anwendung von Wasserstoff.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link