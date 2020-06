Xetra-Aktienkurs Linde-Aktie:

186,45 EUR +0,40% (18.06.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:

187,40 EUR +0,78% (19.06.2020, 08:37)



ISIN Linde-Aktie:

IE00BZ12WP82



WKN Linde-Aktie:

A2DSYC



Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) ist ein führendes Industriegase- und Engineering-Unternehmen mit einem Umsatz (pro forma) von 28 Mrd. USD (24 Mrd. EUR) im Jahr 2018. Das Unternehmen beschäftigt weltweit ca. 80.000 Mitarbeiter und bedient Kunden in mehr als 100 Ländern der Erde. Linde plc liefert innovative und nachhaltige Lösungen für seine Kunden und schafft Mehrwert für alle Beteiligten. Das Unternehmen macht die Welt produktiver, indem es Produkte, Technologien und Dienstleistungen entwickelt, die die wirtschaftliche und ökologische Leistung seiner Kunden in einer vernetzten Welt verbessern und ihnen ermöglicht, ihre Betriebskosten zu senken und die Effizienz zu steigern. Für weitere Informationen über das Unternehmen besuchen Sie bitte www.linde.com. (19.06.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktie wieder nach oben gedreht - ChartanalyseDie Linde-Aktie (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) befindet sich seit einem Tief vom 16. März 2020 bei 130,45 EUR in einer Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Im Rahmen dieser Bewegung sei die Aktie zunächst an das log. 61,8% Retracement der Abwärtsbewegung ab dem Allzeithoch bei 174,36 EUR geklettert. Nach einer kleinen Konsolidierung sei es am 18. Mai zum Ausbruch über dieses Retracement und anschließend zu einem Anstieg auf 198,25 EUR gekommen. Dieser Anstieg sei aber wieder abverkauft worden. Am Montag habe der Wert den ehemaligen Widerstandsbereich um 174,36 EUR getestet und sei dort wieder nach oben gedreht.Das Chartbild der Linde-Aktie mache einen bullischen Eindruck. In den nächsten Tagen und Wochen könnte der Aktienkurs weiter zulegen. Ein Anstieg bis 198,50 EUR oder sogar an das Allzeithoch bei 208,60 EUR erscheine möglich. Sollte es aber doch noch zu einem Rückfall unter 174,36 EUR kommen, würde sich das Chartbild deutlich verschlechtern. In diesem Fall müsste mit Abgaben in Richtung 166,50 EUR und sogar 153,60 EUR gerechnet werden. (Analyse vom 19.06.2020)Börsenplätze Linde-Aktie: