ISIN Linde-Aktie:

DE0006483001



WKN Linde-Aktie:

648300



Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LNAGF



Kurzprofil Linde AG:



Die Linde Group (ISIN: DE0006483001, WKN: 648300, Ticker-Symbol: LIN, Nasdaq OTC-Symbol: LNAGF) hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 17,113 Mrd. EUR erzielt und ist damit eines der führenden Gase- und Engineeringunternehmen der Welt. Mit rund 58.000 Mitarbeitern ist Linde in mehr als 100 Ländern vertreten.



Die Strategie der Linde Group ist auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Der gezielte Ausbau des internationalen Geschäfts mit zukunftsweisenden Produkten und Dienstleistungen steht dabei im Mittelpunkt.



Linde handelt verantwortlich gegenüber Aktionären, Geschäftspartnern, Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt - weltweit, in jedem Geschäftsbereich, jeder Region und an jedem Standort. Linde entwickelt Technologien und Produkte, die Kundennutzen mit einem Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung verbinden.



Informationen über The Linde Group finden Sie online unter www.linde.com (06.07.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Industriegase-Herstellers und Anlagenbauers Linde AG (ISIN: DE0006483001, WKN: 648300, Ticker-Symbol: LIN, Nasdaq OTC-Symbol: LNAGF).Linde und der Fusionspartner Praxair hätten bekannt gegeben, dass mit dem japanischen Konkurrenten Taiyo Nippon Sanso eine Verkaufsvereinbarung für den Großteil des europäischen Gasegeschäfts von Praxair geschlossen worden sei. Für den Bereich (Umsatz 2017: 1,3 Mrd. Euro) sei ein Kaufpreis von 5 Mrd. Euro in bar vereinbart worden. Linde und Praxair würden die Veräußerung als notwendig ansehen, um die kartellrechtliche Freigabe für den geplanten Zusammenschluss durch die Europäische Kommission zu bekommen. Vor allem unter Berücksichtigung dieses Aspekts sehe der Analyst den Preis als angemessen an (Verhältnis zum Umsatz: 3,8 (Peer Group: 2,6)).Die Transaktion sei vorbehaltlich der üblichen Genehmigungen und des Vollzugs der Fusion von Linde und Praxair. Ziel sei es nach wie vor, den Zusammenschluss in der zweiten Jahreshälfte 2018 abschließen zu können. Die EU-Kommission habe kürzlich erklärt, bis zum 24.08. zu entscheiden. Aktienrechtlich müsse die Fusion bis zum 24.10. abgeschlossen sein. Die Unternehmen hätten darauf hingewiesen, dass zum Erhalt aller nötigen Freigaben voraussichtlich Verkäufe weiterer Geschäftsbereiche erforderlich sein würden. Sie sollten insbesondere das Geschäft in den USA betreffen, um dort eine zu große Marktmacht zu vermeiden. Der Analyst gehe weiterhin vom Erfolg der Fusion aus. Einen Squeeze-Out für die nicht zum Umtausch eingereichten (alten) Linde-Aktien schätze er als wahrscheinlich ein. Spekulationen hierauf könnten zu moderaten Kursimpulsen führen.Bei einem unveränderten Kursziel von 185,00 Euro hat das "halten-Votum für die Linde-Aktie daher Bestand, so Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research. (Analyse vom 06.07.2018)Börsenplätze Linde-Aktie:Xetra-Aktienkurs Linde-Aktie:181,00 EUR -0,22% (06.07.2018, 09:21)Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:181,20 EUR -0,19% (06.07.2018, 09:31)