ISIN Linde-Aktie:

DE0006483001



WKN Linde-Aktie:

648300



Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LNAGF



Kurzprofil Linde AG:



The Linde Group (ISIN: DE0006483001, WKN: 648300, Ticker-Symbol: LIN, Nasdaq OTC-Symbol: LNAGF) hat im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 16,948 Mrd. EUR erzielt und ist damit eines der führenden Gase- und Engineeringunternehmen der Welt. Mit rund 60.000 Mitarbeitern ist Linde in mehr als 100 Ländern vertreten.



Die Strategie der Linde Group ist auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Der gezielte Ausbau des internationalen Geschäfts mit zukunftsweisenden Produkten und Dienstleistungen steht dabei im Mittelpunkt.



Linde handelt verantwortlich gegenüber Aktionären, Geschäftspartnern, Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt - weltweit, in jedem Geschäftsbereich, jeder Region und an jedem Standort. Linde entwickelt Technologien und Produkte, die Kundennutzen mit einem Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung verbinden. (16.08.2017/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Industriegase-Herstellers und Anlagenbauers Linde AG (ISIN: DE0006483001, WKN: 648300, Ticker-Symbol: LIN, Nasdaq OTC-Symbol: LNAGF) von 149 auf 156 Euro.Die Frist zum Umtausch von Aktien der Linde AG in die neue Holding Linde plc habe begonnen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Obwohl sich der Linde-Vorstand optimistisch gezeigt habe, das die Mindestschwelle von 75% erreicht werde und dabei auf Signale institutioneller Anleger verwiesen habe, gelte dies nicht als sicher. Nicht zuletzt deshalb werde den Aktionären eine ungewöhnlich lange Frist von zehn Wochen eingeräumt. Auf dem langen Weg bis zu einer erfolgreichen Fusion zum weltgrößten Industriegase-Konzern sei dies jedoch nicht die einzige Hürde. Ein Scheitern des Vorhabens an kartellrechtlichen Bedenken erwarte Strauß zwar nicht, völlig auszuschließen sei dies allerdings auch nicht.Da wir davon ausgehen, dass die zum Umtausch eingereichten Aktien relativ schnell die Stelle der alten Linde-Aktien im DAX einnehmen und im weiteren Verlauf der Squeeze Out der verbliebenen Aktionäre mit Zwangsabfindung droht, empfehlen wir, das Umtauschangebot anzunehmen, so Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.08.2017)Xetra-Aktienkurs Linde-Aktie:165,75 EUR +2,03% (16.08.2017, 17:30)Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:165,101 EUR +1,44% (16.08.2017, 17:39)