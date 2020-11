Kursziel

Linde-Aktie Rating

Linde-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 235,00 EUR Buy Berenberg Anthony Manning 09.11.2020 255,00 EUR Buy Kepler Cheuvreux Martin Rödiger 09.11.2020 258,00 EUR Kaufen DZ BANK Peter Spengler 06.11.2020 215,00 EUR Halten Independent Research Sven Diermeier 06.11.2020 225,00 EUR Add Baader Bank Markus Mayer 06.11.2020 194,00 EUR Halten NordLB Thorsten Strauß 06.11.2020 288,00 USD Overweight J.P. Morgan Jeffrey Zekauskas 06.11.2020 215,00 USD Equal Weight Barclays Duffy Fischer 05.11.2020 224,87 EUR Market-Perform Bernstein Research Jonas Oxgaard 05.11.2020



Börsenplätze Linde-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:

219,80 EUR +1,34% (16.11.2020, 08:25)



Xetra-Aktienkurs Linde-Aktie:

216,60 EUR -0,55% (13.11.2020)



ISIN Linde-Aktie:

IE00BZ12WP82



WKN Linde-Aktie:

A2DSYC



Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) ist ein führendes Industriegase- und Engineering-Unternehmen mit einem Umsatz (pro forma) von 28 Mrd. USD (24 Mrd. EUR) im Jahr 2018. Das Unternehmen beschäftigt weltweit ca. 80.000 Mitarbeiter und bedient Kunden in mehr als 100 Ländern der Erde. Linde plc liefert innovative und nachhaltige Lösungen für seine Kunden und schafft Mehrwert für alle Beteiligten. Das Unternehmen macht die Welt produktiver, indem es Produkte, Technologien und Dienstleistungen entwickelt, die die wirtschaftliche und ökologische Leistung seiner Kunden in einer vernetzten Welt verbessern und ihnen ermöglicht, ihre Betriebskosten zu senken und die Effizienz zu steigern. Für weitere Informationen über das Unternehmen besuchen Sie bitte www.linde.com. (16.11.2020/ac/a/d)







München (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) nach Bekanntgabe der Zahlen zu? 258,00 EUR oder 215 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Linde-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Industriegase-Hersteller und Anlagenbauer Linde plc hat am 05. November die Zahlen für das dritte Quartal 2020 vorgelegt. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 5. November zu entnehmen ist, lege der weltweit größte Industriegase-Konzern nach einem Gewinnplus im dritten Quartal die Messlatte für den Jahresgewinn höher. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie solle 2020 auf 8,05 bis 8,10 USD zulegen. Das sei währungsbereinigt ein Anstieg im Jahresvergleich um 12%. Zuletzt sei das Unternehmen von einem bereinigten EPS von 7,60 bis 7,80 USD ausgegangen nach 7,34 USD im Vorjahr.Im dritten Quartal habe sich der bereinigte Gewinn je Aktie auf vergleichbarer Basis im Jahresvergleich um 11% auf 2,15 USD erhöht. Das sei deutlich mehr gewesen als von Experten erwartet. Im fortgeführten Geschäft habe der bereinigte Gewinn auf vergleichbarer Basis um 8% auf 1,14 Mrd. USD zugelegt. Der Umsatz sei hingegen unter anderem wegen der USD-Schwäche um 2% auf knapp 6,9 Mrd. USD geschrumpfte.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Linde-Aktie anbetrifft, hat Peter Spengler, Analyst von der DZ BANK am 06.11.2020 sie weiterhin mit dem Rating "kaufen" bewertet. Der faire Wert wurde von 235,00 auf 258,00 Euro angehoben. Der Analyst habe die Gewinnschätzungen für den Hersteller von Industriegasen erhöht und den langfristigen Gewinntrend sehr positiv gewertet. Von Covid-19 sei Linde vergleichsweise gering belastet. Das Gesundheitsgeschäft sei stabil und im Wachstumsmarkt Wasserstoff sei das Unternehmen gut positioniert.Die niedrigste Kursprognose für die Linde-Aktie kommt von Barclays. Analyst Duffy Fischer hat den Titel in einer Studie vom 05.11.2020 auf "equal weight" belassen. Das Kursziel wurde bei 215,00 USD belassen. Der Gewinn je Aktie des Industriegase-Konzerns habe die Markterwartung übertroffen, so der Analyst. Das Unternehmen profitiere weiter vom Preiszyklus und die Profitabilität beeindrucke immer noch.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Linde-Aktie auf einen Blick: