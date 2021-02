Kursziel

Linde-Aktie Rating

Linde-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 238,00 EUR Add Baader Bank Markus Mayer 01.02.2021 214,00 EUR Halten NordLB Thorsten Strauß 27.01.2021 255,00 EUR Buy UBS Andrew Stott 26.01.2021 252,00 EUR Kaufen DZ BANK Peter Spengler 26.01.2021 213,00 EUR Halten Independent Research Sven Diermeier 26.01.2021 288,00 USD Overweight J.P. Morgan Jeffrey Zekauskas 10.12.2020 285,00 USD Overweight Barclays Duffy Fischer 07.12.2020

Börsenplätze Linde-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:

209,10 EUR +0,58% (04.02.2021, 08:09)



Xetra-Aktienkurs Linde-Aktie:

209,50 EUR -0,24% (03.02.2021)



ISIN Linde-Aktie:

IE00BZ12WP82



WKN Linde-Aktie:

A2DSYC



Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) ist ein führendes Industriegase- und Engineering-Unternehmen mit einem Umsatz (pro forma) von 28 Mrd. USD (24 Mrd. EUR) im Jahr 2018. Das Unternehmen beschäftigt weltweit ca. 80.000 Mitarbeiter und bedient Kunden in mehr als 100 Ländern der Erde. Linde plc liefert innovative und nachhaltige Lösungen für seine Kunden und schafft Mehrwert für alle Beteiligten. Das Unternehmen macht die Welt produktiver, indem es Produkte, Technologien und Dienstleistungen entwickelt, die die wirtschaftliche und ökologische Leistung seiner Kunden in einer vernetzten Welt verbessern und ihnen ermöglicht, ihre Betriebskosten zu senken und die Effizienz zu steigern. Für weitere Informationen über das Unternehmen besuchen Sie bitte www.linde.com. (04.02.2021/ac/a/d)







München (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) vor Bekanntgabe der Zahlen zu? 255,00 EUR oder 213,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Linde-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Industriegase-Hersteller und Anlagenbauer Linde plc wird am 05. Februar 2021 seine Zahlen für das vierte Quartal 2020 vorlegen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Linde-Aktie anbetrifft, hat Andrew Stott, Analyst der UBS, sie in einer Branchenstudie vom 26.01.2021 weiterhin mit dem Rating "buy" bewertet. Das Kursziel wurde von 250,00 auf 255,00 Euro angehoben. Stott habe die Schätzung für den durchschnittlichen Gewinn je Aktie im Chemiesektor um 5% erhöht. Das durchschnittliche Kursziel der bewerteten Titel habe er um 8% angehoben. Er habe die Schätzungen für den operativen Gewinn (EBITDA) und den Gewinn je Aktie des Industriegaseherstellers leicht nach ober revidiert.Die niedrigste Kursprognose für die Linde-Aktie kommt von Independent Research. Analyst Sven Diermeier hat den Titel in einer Studie vom 26.01.2021 auf "halten" belassen. Das Kursziel wurde von 215,00 auf 213,00 Euro gesenkt. Angesichts einer höheren Dividende und eines weiteren Aktienrückkaufs scheine das Management des Gasespezialisten von einer guten Geschäftsentwicklung auszugehen, so der Analyst. Das etwas niedrigere Kursziel basiere unter anderem auf Wechselkurseinflüssen.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Linde-Aktie auf einen Blick: