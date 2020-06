Was heute wichtig werde:



- UK-Einzelhandelsumsätze im Mai. Es werde mit einem deutlichen Einbruch gegenüber dem Vormonat gerechnet.



- EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs. Neben dem europäischen Wiederaufbaufonds werde über den Haushalt 2021 bis 2027 der EU beraten. (19.06.2020/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - Auch gestern gab es eine weitere sehr positive Überraschung bezüglich der konjunkturellen Erholung der US-Industrie, so die Analysten von Postbank Research.Der Konjunkturindex der Federal Reserve Bank of Philadelphia sei im Juni deutlich zurück in den expansiven Bereich, auf plus 27,5 Punkte von minus 43,1 im Mai gesprungen. Analysten hätten dagegen im Median einen Indexstand von minus 20,0 erwartet. Besonders stark habe sich der Subindex für den Auftragseingang entwickelt, er sei auf plus 16,7 Punkte von minus 25,7 im Vormonat gesprungen. Dagegen sei der Subindex für die Beschäftigung nur moderat auf minus 4,3 Punkte von minus 15,3 im Vormonat gestiegen. Dass die weitere Erholung des US-Arbeitsmarkts etwas holpriger werden könnte, zeige auch die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung. Diese habe in der Woche zum 13. Juni weniger abgenommen als erwartet. Im Vergleich zur Vorwoche sei die Zahl der Anträge um 58.000 auf 1.508.000 gefallen. Volkswirte hätten einen Rückgang auf 1.300.000 vorhergesagt. In der Woche zum 6. Juni hätten 20,544 Millionen Personen Arbeitslosenunterstützung erhalten. Dies sei gegenüber der Vorwoche lediglich eine Abnahme um 62.000 gewesen. Der US-Dollar habe im Anschluss an diese Zahlen in ruhigem Handel sehr geringfügig aufgewertet.