PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) stellt eine Technologieplattform bereit, die digitale und mobile Bezahlungsvorgänge rund um die Welt ermöglicht. Die Zielgruppe sich Verbraucher, Händler, Freunde und Familie. Das Unternehmen war früher unter dem Dach des Auktionsdienstleister eBay Corp. tätig und ging im Juli 2015 nach einer Konzernausgliederung als unabhängige Gesellschaft an die Börse. (14.10.2019/ac/a/n)







Wien (www.aktiencheck.de) - Libra: Facebook laufen die Partner davon - AktiennewsFacebook (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) muss bei seiner geplanten Digitalwährung Libra weitere schmerzhafte Rückschläge hinnehmen, so die Experten von "FONDS professionell".Nachdem vergangene Woche auch Paypal seinen Ausstieg bekannt gegeben habe, hätten sich mit der Online-Handelsplattform eBay, den Kreditkartenriesen MasterCard und Visa sowie dem Bezahldienst Stripe gleich vier große Unternehmen aus der Libra Association zurückgezogen. Als Grund für den Rückzug habe Visa angedeutet, dass die Entscheidung mit dem Widerstand von Politikern und Regulierern zu tun habe. Eine künftige Beteiligung an dem Projekt werde laut Visa unter anderem davon abhängen, ob die Libra Association "alle notwendigen regulatorischen Erwartungen völlig zufriedenstellen" könne.Für Libra-Projektmanager David Marcus bedeute der Abgang der Partner jedoch keinesfalls das Ende der Kryptowährung. "Natürlich sind das keine großartigen Nachrichten auf kurze Sicht, aber in gewisser Weise ist das auch befreiend", so Marcus. Denn wenn sich so viel Druck aufbaue, sei klar, dass man an etwas dran sei. Er habe sich damit auf die massive Kritik von Politikern und Behörden - vor allem aus den USA und Europa - und den damit verbundenen regulatorischen Widerstand bezogen.Börsenplätze PayPal-Aktie:Xetra-Aktienkurs PayPal-Aktie:91,60 EUR -1,81% (14.10.2019, 12:06)