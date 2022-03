Wiener Börse-Aktienkurs Lenzing-Aktie:

Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Lenzing: Weltgrößte Anlage für Lyocellfasern in Betrieb gesetzt - AktienanalyseDie Lenzing-Gruppe (ISIN: AT0000644505, WKN: 852927, Ticker-Symbol: LEN, Wiener Börse-Symbol: LNZ, NASDAQ OTC-Symbol: LNZNF) hat den erfolgreichen Abschluss des wichtigen Lyocell-Ausbauprojektes in Thailand bekannt gegeben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Die neue Produktionsanlage, die mit einer Nennkapazität von 100.000 Tonnen pro Jahr die weltweit größte ihrer Art sei, habe die Produktion planmäßig aufgenommen und trage dazu bei, die wachsende Nachfrage der Kunden nach Lyocellfasern der Marke Tencel noch besser zu bedienen. Für Lenzing sei das Projekt zudem ein wichtiger Schritt zur Stärkung ihrer führenden Position auf dem Spezialfasermarkt und auf dem Weg in eine CO2-freie Zukunft.Der weltweit führende Anbieter von holzbasierten Spezialfasern habe mit dem Bau der Anlage im zweiten Halbjahr 2019 begonnen. Trotz der Herausforderungen durch die Covid-19-Pandemie sei das Projekt weitestgehend nach Plan verlaufen. Die Investitionen hätten sich auf rund 400 Mio. Euro belaufen. "Vor allem in Asien sehen wir ein enormes Wachstumspotenzial für unsere Marken, die auf nachhaltiger Innovation beruhen", habe Lenzing-Vorstandsmitglied Robert van de Kerkhof erklärt. Lenzing werde die Produktionskapazitäten für Lyocellfasern weiter ausbauen - mit dem Ziel, bis 2024 drei Viertel des Faserumsatzes mit ökologisch verantwortungsbewussten Spezialfasern zu erwirtschaften.Auch die Lenzing-Aktie habe im Zuge des jüngsten Ausverkaufs am Gesamtmarkt gelitten. Nun könnte ein guter Einstiegszeitpunkt gekommen sein. (Ausgabe 9/2022)Börsenplätze Lenzing-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Lenzing-Aktie:90,60 EUR -2,27% (10.03.2022, 10:54)