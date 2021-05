Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Börsenplätze Lenzing-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Lenzing-Aktie:

114,00 EUR +1,42% (17.05.2021, 14:48)



Wiener Börse-Aktienkurs Lenzing-Aktie:

114,40 EUR +1,96% (17.05.2021, 15:18)



ISIN Lenzing-Aktie:

AT0000644505



WKN Lenzing-Aktie:

852927



Ticker-Symbol Lenzing-Aktie:

LEN



Wien Ticker-Symbol Lenzing-Aktie:

LNZ



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Lenzing-Aktie:

LNZNF



Kurzprofil Lenzing Gruppe:



Die Lenzing Gruppe (ISIN: AT0000644505, WKN: 852927, Ticker-Symbol: LEN, Wien: LNZ, Nasdaq OTC-Symbol: LNZNF) ist ein Weltmarktführer mit Sitz in Österreich und Produktionsstätten in allen wichtigen Märkten sowie einem weltweiten Netz an Verkaufs- und Marketingbüros.Lenzing versorgt die globale Textil- und Nonwovens-Industrie mit hochwertigen, botanischen Cellulosefasern. Die Palette reicht von Faserzellstoff über Standardfasern bis zu innovativen Spezialfasern.



Lenzing setzt mit Qualität und Innovationskraft Standards auf dem Gebiet der Cellulosefasern. Mit 77 Jahren Erfahrung in der Faserproduktion ist die Lenzing Gruppe der einzige Hersteller weltweit, der in großem Maßstab alle drei Generationen von Cellulosefasern - von der klassischen Viscose- über die Modal- bis zur Lyocell-Faser TENCEL® - unter einem Dach vereint. (17.05.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Lenzing-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Lenzing-Aktie (ISIN: AT0000644505, WKN: 852927, Ticker-Symbol: LEN, Wien: LNZ, Nasdaq OTC-Symbol: LNZNF).Lenzing habe in Q1 des heurigen Jahres bereits ein Ergebnis über dem Niveau von 2019 erreichen können und damit dürfte das Krisenjahr 2020 überwunden sein. Die verbesserte Marktsituation habe das Management zu einer Anhebung der Prognose für das Geschäftsjahr 2021 auf mindestens das EBITDA-Niveau von 2019 (EUR 327 Mio.) veranlasst.Die Analysten hätten ihre Prognosen ebenfalls angehoben, und würden neue Modal- und Öko-Viskosekapazitäten inkludieren, die in den nächsten Jahren die Standardviskose ersetzen sollten. Ihrer Ansicht nach könnten die aktuellen Konsensschätzungen aufgrund der Viskosepreishöchststände im März zwar etwas übertrieben sein, ihre Schätzungen würden dennoch ihren Optimismus zeigen und 2022e mit dem Anlaufen des Thailand-Projekts die Markterwartungen übersteigen.Da sich die Gewinnaussichten weiter verbessert hätten, seien die Analysten auch hinsichtlich der Dividende optimistischer geworden und würden nach den Ergebnissen in Geschäftsjahr 2022e eine Wiedereinführung der früheren Basisdividende von EUR 3 je Aktie erwarten.Der Viskosepreis bewege sich nach den Preisspitzen im März seit einigen Wochenstabil auf dem Niveau von CNY 14.000/t. Die Analysten würden die Faserpreise aber durch die Nachfrage aus Ostasien und die sich erholende Wirtschaft in Europa und den USA sowie hohe Zellstoffpreise gut gestützt sehen. Die Situation in Indien sei zwar nach den erneut starksteigenden Corona-Infektionen etwas ungewiss, das Unternehmen habe aber nur eine geringfügige Präsenz in diesem Land.Im Rahmen der Ergebnispräsentation habe sich das Management auf den angekündigten EUR 200 Mio. schweren Investitionsplan konzentriert, alle verbliebenen Rohstoff-Viskosekapazitäten in Nanjing in China und Purwakarta in Indonesien bis Ende 2023 auf EcoVero-Textilfasern, Viscose-Eco-Vliesstoffe und Tencel-Modalfasern umzustellen. Der Plan ermögliche es Lenzing, bis zum Jahr 2023 einen 100%-igen Anteil von Spezialfasern am Gesamtfaserumsatz zu erreichen. Da die Viskose mit Eco-Branding immer noch auf Basis des Viskosepreises berechnet werde, sei Lenzing zwar weiterhin von der Entwicklung des Rohstoffpreises abhängig, allerdings mit einem Aufschlag. Außerdem plane das Unternehmen schrittweise von kohlebasierter Energieversorgung in Indonesien auf Biokraftstoffe oder im Falle Chinas auf Gas umzusteigen. Dadurch könne Lenzing seine CO2-Bilanz um 320.000 t verbessern.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.