Tradegate-Aktienkurs Lenovo-Aktie:

0,544 EUR -2,51% (09.10.2018, 17:38)



Hong Kong-Aktienkurs Lenovo-Aktie:

4,92 HKD -0,81% (09.10.2018)



ISIN Lenovo-Aktie:

HK0992009065



WKN Lenovo-Aktie-Aktie:

894983



Ticker-Symbol Lenovo-Aktie Deutschland:

LHL



Hong Kong Ticker-Symbol Lenovo-Aktie:

0992.HK



Kurzprofil Lenovo Group Ltd.:



Lenovo Group Ltd. (ISIN: HK0992009065, WKN: 894983, Ticker-Symbol: LHL, Hong Kong-Symbol: 0992.HK) ist eine Investment-Holding-Gesellschaft, die hauptsächlich mit Personal Computern und verwandten Geschäftsbereichen befasst ist. Zu den Hauptprodukten des Unternehmens zählen Think-Marken-PCs und Consumer-PCs der Marke Idea sowie Server, Workstations und eine Familie von mobilen Internet-Geräten, darunter Tablets und Smartphones. Das Unternehmen betreibt sein Geschäft in vier geografischen Segmenten, darunter China, Asien-Pazifik (AP), Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA) und Amerika (AG). Das Unternehmen bietet auch Cloud-Service und andere damit verbundene Dienstleistungen. (09.10.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Lenovo-Aktienanalyse des Analysten Edward Yeh von der UBS:Edward Yeh, Analyst bei der UBS, hält im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse an seiner neutralen Haltung in Bezug auf die Aktien von Lenovo Group Ltd. (ISIN: HK0992009065, WKN: 894983, Ticker-Symbol: LHL, Hong Kong-Symbol: 0992.HK) fest.Das Amerikageschäft von Lenovo Group Ltd. trage etwas mehr als 20% zum Gesamtumsatz bei. Der Großteil der für die USA bestimmten PC's und Server werde in mexikanischen Fabriken produziert. Insofern dürften die im Raum stehenden Spionagevorwürfe keine direkten Auswirkungen auf den Konzern haben, so die UBS-Analysten.Allerdings werde Lenovo von makroökonomischen Risiken beeinflusst, wozu auch der Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie Währungsabwertungen in den Schwellenländern gehören würden.In ihrer Lenovo-Aktienanalyse bestätigen die Analysten der UBS das "neutral"-Rating sowie das Kursziel von 4,85 HKD.Börsenplätze Lenovo-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Lenovo-Aktie:0,54 EUR -3,05% (09.10.2018, 17:44)