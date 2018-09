Börsenplätze Lenovo-Aktie:



Lenovo Group Ltd. (ISIN: HK0992009065, WKN: 894983, Ticker-Symbol: LHL, Nasdaq OTC-Symbol: LNVGF) ist eine Investment-Holding-Gesellschaft, die hauptsächlich mit Personal Computern und verwandten Geschäftsbereichen befasst ist. Zu den Hauptprodukten des Unternehmens zählen Think-Marken-PCs und Consumer-PCs der Marke Idea sowie Server, Workstations und eine Familie von mobilen Internet-Geräten, darunter Tablets und Smartphones. Das Unternehmen betreibt sein Geschäft in vier geografischen Segmenten, darunter China, Asien-Pazifik (AP), Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA) und Amerika (AG). Das Unternehmen bietet auch Cloud-Service und andere damit verbundene Dienstleistungen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lenovo-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektronik-Herstellers Lenovo Group Ltd. (ISIN: HK0992009065, WKN: 894983, Ticker-Symbol: LHL, Nasdaq OTC-Symbol: LNVGF) unter die Lupe.Seit den Zahlen zum ersten Quartal 2019 (bis 30. Juni) kenne der Titel kein Halten mehr. Rund 20 Prozent habe die Lenovo-Aktie im vergangenen Monat zulegen können. Die fundamental getriebene Rally bestätige die charttechnischen Kaufsignale und markiere den Start einer aussichtsreichen Turnaround-Story.Zwar habe sich angesichts des anhaltenden Handelsstreits an der Marktsituation in China nichts geändert, doch Lenovo lasse sich von dieser Schwäche kaum beirren. Nach den Quartalszahlen vom 16. August habe Lenovo das charttechnische Signal auch fundamental bestätigt.Zum zweiten Mal in Folge liefere Lenovo zweistellige Wachstumsraten. Der Umsatz sei um 19 Prozent gegenüber dem Vorjahr geklettert. Zwar bleibe das Mobile-Segment weiterhin schwach, doch Data-Center und PC würden mit überragenden Zuwächsen von 68 bzw. 19 Prozent überzeugen. Spannend bleibe zudem die Entwicklung der Smart-Devices-Sparte rund um VR-Headsets und Smartspeaker.Die Unternehmensleitung setze mit Umstrukturierung und neuen Produkten auf die richtigen Trends.Bei einem 19er-KGV von 13 ist die Turnaround-Aktie günstig bewertet, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". Kleines Extra: eine stabile Dividende von 5,3 Prozent auch in Krisenjahren. (Analyse vom 16.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link