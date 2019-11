Wien (www.aktiencheck.de) - Nach Uneinigkeiten zwischen den Regierungen Chinas und der Vereinigten Staaten von Amerika betreffend der politischen Situation in Hong Kong machen sich erneut Zweifel bezüglich der Handelsübereinkunft zwischen den beiden Parteien breit, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der Ölpreis (Sorte Brent) sei gestern auf über USD 63,50 pro Barrell angestiegen und halte dieses Niveau auch heute seit Handelsbeginn. Der Goldpreis habe sich in die andere Richtung bewegt und sei gestern um USD 10 pro Feinunze gefallen, wobei die Verluste am heutigen Handelsstart teilweise ausgeglichen worden seien.Aufgrund vorbörslicher Indikatoren würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG einen leicht positiven Start in den Tag an den europäischen Börsen erwarten. (22.11.2019/ac/a/m)