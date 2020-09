Wien (www.aktiencheck.de) - Die deutliche Vortagserholung an den US-Börsen hat sich am Donnerstag als kurzer Zwischenakt in der jüngsten Konsolidierung erwiesen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Entgegen den schwachen US-Vorgaben würden sich die asiatischen Aktienmärkte heute Morgen zum Großteil leicht positiv präsentieren. Der Goldpreis habe aber auch gestern nicht von seinem "sicherer Hafen"-Status profitieren können und habe nahezu unverändert zum Vortag geschlossen.Für Europa würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG einen leicht negativen Handelsstart erwarten. (11.09.2020/ac/a/m)