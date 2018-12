Worauf Bannier damit anspiele: Nur zwölf Prozent der Befragten in Deutschland würden bei allen ihren Anlageentscheidungen auf einen Finanzberater setzen. Immerhin noch 25 Prozent würden ihn bei dem Großteil aller Entscheidungen konsultieren und nur hier und da auf eigene Faust investieren. 24 Prozent der Anleger würden jedoch glauben, ihre Finanzen selbständig managen zu können. 17 Prozent würden ganz selten einmal das Wissen eines Finanzexperten nutzen, bei 21 Prozent würden sich der Rat vom Finanzberater und eigene Investitionsentscheidungen die Waage halten. Weltweit seien es immerhin 43 Prozent aller Befragten, die alle oder zumindest den Großteil ihrer Investitionsentscheidungen dem Profi überlassen würden.



Dass sich deutsche Anleger bei ihren Kenntnissen selbst überschätzen würden, würden auch die vertiefenden Fragen der Legg Mason Global Investment Survey deutlich machen. Während nur 34 Prozent (30 Prozent global) der Befragten deutschen Anleger angeben würden, komplett zu verstehen, was ein ETF sei, würden 42 Prozent (30 Prozent global) glauben, sich mit Kryptowährungen auszukennen. Hingegen würden nur 21 Prozent (22 Prozent global) glauben, vollständig zu verstehen, was ein Robo-Advisor sei und nur 25 Prozent (21 Prozent global) könnten mit den Begriffen ESG oder nachhaltige Investments etwas anfangen.



"Kryptowährungen waren natürlich Ende letzten und auch noch in der ersten Hälfte diesen Jahres medial ein großes Thema. Daraus abzuleiten, die zugrunde liegenden Mechanismen vollständig zu verstehen, während das bei vergleichsweise einfachen Begrifflichkeiten wie nachhaltigen Investments oder auch ETFs deutlich weniger Anleger von sich sagen, zeigt, wie wichtig eine bessere Finanzbildung in Deutschland wäre", betone Bannier.



Dem würden übrigens auch 86 Prozent der befragten Anleger in Deutschland zustimmen. Davon würden 40 Prozent sagen, mit einer bessere Finanzbildung würde mehr Menschen hierzulande die Vorteile von Kapitalanlageprodukten für sich nutzen. 33 Prozent würden glauben, mehr Finanzwissen würde zu einer ausgeglichenen Portfoliozusammensetzung führen und 30 Prozent seien sogar davon überzeugt, dass man mit mehr Kapitalanlagewissen Altersarmut in Deutschland vorbeugen könnte. In der Verantwortung würden dabei 59 Prozent der befragten deutschen Anleger Schulen und Universitäten, gefolgt von Banken (34 Prozent) sowie öffentlichen Institutionen (32 Prozent) sehen.



Allerdings würden sich auch die Meisten der befragten Anleger in Deutschland gut aufgestellt für das Rentenalter sehen. 63 Prozent seien sehr guter (18 Prozent) oder guter Dinge (45 Prozent), genug Geld im Alter zur Verfügung zu haben. Weltweit seien 59 Prozent der Anleger dermaßen positiv. (18.12.2018/ac/a/m)





Baltimore (www.aktiencheck.de) - Wenn es nach der eigenen Einschätzung geht, ist Deutschland das Land der Finanzexperten. Das zeigt die aktuelle Legg Mason Global Investment Survey 2018, für die das Multi-Boutiquen-Haus Legg Mason jedes Jahr Anleger in 17 Ländern befragt, so die Experten von Legg Mason.In diesem Jahr seien es insgesamt 16.810 Anleger, darunter 1.000 in Deutschland gewesen. Knapp die Hälfte (49 Prozent) der hierzulande Befragten bezeichne sich mit Blick auf den eigenen Kenntnisstand rund um Finanz- und Geldanlagethemen demnach als "Experte" oder "fortgeschritten". Immerhin noch 39 Prozent der deutschen Anleger würden glauben, die eigenen Kenntnisse würden ausreichen, um auf dieser Basis effektive Anlageentscheidungen zu treffen. Zum Vergleich: Weltweit würden nur 33 Prozent der Befragten glauben, sie seien ein Experte oder fortgeschritten. Hingegen würden 20 Prozent sagen, das eigene Wissen sei gerade einmal rudimentär, drei Prozent würden sich als Anfänger bezeichnen. Diese Bescheidenheit würden nur 13 Prozent der deutschen Anleger teilen (elf Prozent rudimentär, zwei Prozent Anfänger).Besonders interessant an den Aussagen deutscher Anleger sei Folgendes: Auf die Frage, wie das Wissen der deutschen Bevölkerung mit Blick auf Finanzen und Geldanlage insgesamt sei, hätten nur noch sechs Prozent der Befragten angegeben, in einem Land der Finanzexperten zu leben. 22 Prozent würden glauben, das Wissen in diesen Themenbereichen sei fortgeschritten und 32 Prozent, es reiche aus, um Anlageentscheidungen zu treffen. Als rudimentär würden hingegen 30 Prozent der Befragten die Finanzkenntnisse der Menschen hierzulande bezeichnen, zehn Prozent würden sogar sagen, die Deutschen seien insgesamt eher Anfänger, wenn es um die Geldanlage gehe.