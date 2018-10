Unruhige Nächte aufgrund ihrer Portfoliozusammenstellung scheinen die befragten deutschen Anleger ebenfalls nicht zu haben, so die Experten von Legg Mason. 17 Prozent hätten angegeben, sehr zuversichtlich für ihre Investitionschancen in den kommenden zwölf Monaten, 45 Prozent ziemlich zuversichtlich zu sein. Hier seien es vor allem die Millennials, die sich wohlfühlen würden (23 Prozent sehr, 39 Prozent ziemlich).



Demnach sehe auch ein Großteil der Befragten in Deutschland die größten Chancen in den kommenden zwölf Monaten an den internationalen Aktienmärkten (39 Prozent). Weltweit würden das nur 31 Prozent der Anleger so sehen. Im letzten Jahr hätten auch nur 24 Prozent der befragten deutschen Anleger geglaubt, internationale Aktien böten gute Chancen in den nächsten zwölf Monaten. Auch von einer guten Performance der deutschen Aktienindices seien einige Anleger nach wie vor überzeugt. 27 Prozent würden gute Chancen für den heimischen Aktienmarkt in den nächsten zwölf Monaten voraussagen. Und auch Immobilien würden nach wie vor zu den Favoriten hierzulande gehören. Mit 41 Prozent würden hier nach wie vor die Meisten gute Chancen sehen (46 Prozent im vergangenen Jahr).



Falls es wider erwarten doch zu finanziellen Turbulenzen kommen sollte, hätten 35 Prozent der befragten Deutschen angegeben, sich auf andere Anlagen konzentrieren zu wollen - etwa auf direkte Immobilieninvestments. Immerhin würden 27 Prozent sagen, sie würden in einem solchen Fall verstärkt in Aktienfonds investieren - Platz zwei unter den Antworten. Auf Platz drei folge ein höherer Cash-Anteil (22 Prozent), um Risiken zu reduzieren, auf Platz vier die Multi-Asset-Strategie (19 Prozent).



Erstmals habe Legg Mason Anleger in diesem Jahr auch nach der Einschätzung zur Volatilität gefragt - mit überraschenden Ergebnissen: 30 Prozent der befragten deutschen Anleger hätten angegeben, dass Marktvolatilität positiv sei, wenn sie denn aktiv gemanagt werde und dann sogar für höhere Renditen sorgen könnte. 53 Prozent würden Volatilität weder als etwas Positives noch als etwas Negatives ansehen. Weltweit würden 36 Prozent der Anleger sagen, Marktvolatilität sei positiv, 37 Prozent, sie sei weder positiv noch negativ.



Interessant auch hier: Deutsche Millennials würden Volatilität fast genauso positiv wie die Baby-Boomer bewerten (31 versus 29 Prozent). Weltweit sage jedoch knapp die Hälfte (46 Prozent) der Millennials, Volatilität ließe sich für höhere Renditen nutzen. Den positiven Effekt von Marktvolatilität würden hingegen nur 26 Prozent der weltweiten Baby-Boomer zwischen 51 und 70 Jahren sehen.



"Drei von zehn der befragten deutschen Anleger schätzen Marktvolatilität als etwas Positives ein. Das ist für mich eine der Kernaussagen der diesjährigen Legg Mason-Studie", betone Niederlassungsleiter Stephan Bannier. "Dabei ist Volatilität nur dann von Vorteil, wenn sie richtig gemangt wird. Das machen wir in unserer Legg Mason QS Managed Volatility Produktfamilie für europäische, asiatische und globale Aktien. Diese Strategie haben wir in Deutschland auch für Privatanleger zugänglich gemacht." (22.10.2018/ac/a/m)





