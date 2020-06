Die Anlageklasse Agrarwirtschaft biete Investoren, die verantwortungsvoll investieren möchten, mehr als nur die nachhaltige Lebensmittelproduktion. So treibe die regenerative Landwirtschaft positive Veränderungen. Dazu würden - im Kampf gegen den Klimawandel - Kohlenstoffspeichersysteme gehören.



Hinzu komme die Fähigkeit der Anlageklasse, innerhalb der Agrarindustrie zu diversifizieren. So passiere, was zu erwarten sei - sie liefere stabile Erträge. Indem Immobilien an Rohstoffproduzenten verpachtet würden, könne beispielsweise das Portfolio gegen schwankende Rohstoffpreise und Marktvolatilität abgeschirmt werden. Die Folgen des durch den Lockdown verursachten Ausfalls der Arbeitskräfte könnten begrenzt werden, indem man sich auf die automatisierte Landwirtschaft konzentriere. Und würden bevorzugt haltbare Nutzpflanzen angebaut, könnten die Auswirkungen unterbrochener Lieferketten verringert werden.



Die Agrarwirtschaft verlaufe grundsätzlich in einem anderen Zyklus als andere Anlageklassen, was ihr Diversifikationskraft verleihe. Ihre Fähigkeit, Einkommen zu erwirtschaften, Portfolios gegen Inflation abzusichern und sogar das Exposure zu variablen Zinssätzen zu senken, mache sie widerstandsfähig. Historisch stabile Erträge würden ihre Attraktivität verstärken. Wir erwarten, dass durch die Krise das Interesse an der Anlageklasse steigt, so Martin Davies von Westchester Investment Management weiter. (16.06.2020/ac/a/m)







Chicago (www.aktiencheck.de) - "Wir diversifizieren unsere Anlagen weiterhin nach Land, Kulturpflanzen und Betriebskonzept, mit dem Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit. Darin sehen wir Chancen. Unsere größten Positionen sind Nutzpflanzenarten, deren Nachfrage durch die Konzentration auf gesunde Ernährung steigt, wie zum Beispiel Nüsse, Avocado- und Bioprodukte", so Martin Davies, President und CEO von Westchester Investment Management, einer auf Farmland Investments spezialisierten Boutique von Nuveen.Von diesem Trend profitiere auch die regenerative Landwirtschaft. Verbraucher würden in der Krise stärker auf eine nachhaltige Ernährung achten und darauf, wie sie sich auf ihre Gesundheit auswirke. Man sehe dies an der gestiegenen Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln und den Abos von Lebensmittelkisten lokaler Anbieter.