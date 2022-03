Ein ähnliches Bild zeichne sich derweil auch auf internationaler Ebene ab, wobei namhafte Institutionen ihre Wachstumsprognosen bereits angepasst hätten. So habe der Internationale Währungsfonds (IWF) signalisiert, seine bisherige Prognose für das globale Wirtschaftswachstum von 4,4 Prozent für das laufende Jahr senken zu wollen, während die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) angesichts eines wohl geringer ausfallenden Wachstums, gestörter Lieferketten und steigender Preise mit einem Rückgang des weltweiten Bruttoinlandsproduktes für 2022 von einem Prozentpunkt ausgehe. Zwar hätten sich die Kurse der führenden Indices inzwischen wieder ein Stück weit von ihrem jüngsten Ausverkauf erholt. Doch sollte diese Entwicklung nicht darüber hinwegtäuschen, dass der aktuelle eher negative Wirtschaftsausblick nur eine Momentaufnahme darstelle.



Auch wenn sich das fundamentale Bild seit dem 24. Februar 2022 in der Breite verschlechtert habe und bei Anlegern vorerst wenig Hoffnung auf wieder deutlich steigende Aktienkurse aufkommen lasse, sei die Lage aus markttechnischer Sicht weniger pessimistisch zu beurteilen. So zeige das Ergebnis des Global Fund Manager Survey, einer monatlichen Umfrage der Bank of America unter institutionellen Investoren, dass die aktuelle Verunsicherung der Marktteilnehmer größer sei, als sie es zur Zeit der Finanzkrise 2008 oder der Eurokrise 2011/2012 gewesen sei. Und auch der "Fear & Greed Index", der als Sentiment-Indikator das Stimmungsbild der Anleger messe, zeige negative Extremwerte. Doch die überproportional negativen Stimmungswerte könnten sich als trügerisch erweisen, indem sie das wirtschaftliche Gesamtbild in der Breite deutlich negativer erscheinen lassen würden, als es in Wirklichkeit sei.



Zwar gebe es derzeit viele Unwägbarkeiten, die mit Blick auf die weitere Entwicklung der Märkte nur sehr schwer einzuschätzen seien. Doch sollten die Aktienmärkte ausgehend von ihren Tops und in Folge ihres jüngsten Ausverkaufs ihre kurzfristigen Tiefs bereits gesehen haben. Hinzu komme, dass die geldpolitische Wende von Seiten der Notenbanken bei den Anlegern kein Überraschungspotenzial mehr bereithalte und auch die anhaltend hohe Inflation diese nicht von Aktienbeteiligungen abschrecke. Das überwiegend negative Stimmungsbild sollte daher weniger als Risiko begriffen und vielmehr als Chance verstanden werden, wobei neuerliche Korrekturen als antizyklische Kaufgelegenheiten anzusehen seien. (23.03.2022/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine wird wohl für längere Zeit tiefe Spuren in der Wirtschaft hinterlassen, so Michael Winkler, Leiter Anlagestrategie bei der St.Galler Kantonalbank Deutschland AG.So hätten in einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), die jüngst unter 3.700 Unternehmen durchgeführt worden sei, 78 Prozent der Befragten angegeben, vom Konflikt in Osteuropa und seinen Folgen geschäftlich betroffen zu sein. Neun von zehn Befragten würden dabei vor allem höhere Energiekosten als spürbaren Effekt nennen, während 60 Prozent der Befragten von steigenden Preisen oder gestörten Lieferketten berichten würden. 18 Prozent der Befragten hätten sogar angegeben, unmittelbare Auswirkungen zu spüren, was vor allem im Verlust von Kunden und Lieferanten zum Ausdruck komme.