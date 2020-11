Paris (www.aktiencheck.de) - Spanien leidet unter den Folgen der Corona-Pandemie so stark wie kaum ein anderes Land in Europa, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".IBEX 35 sei eine Überlegung wertRichtig sei aber auch: Wohl kaum ein EU-Staat dürfte so stark von einem Corona-Impfstoff profitieren wie das südeuropäische Land. Ein Grund sei die starke Abhängigkeit von der Tourismusbranche, die rund 12 Prozent zum BIP beisteuere. Wie groß die Hoffnungen seien, zeige auch ein Blick auf den IBEX 35 (ISIN: ES0SI0000005, WKN: 969223). Zwar hinke der spanische Leitindex auf Jahressicht dem Euro Stoxx 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) deutlich hinterher, doch im Fahrwasser der erfreulichen Impfstoff-Nachrichten habe der IBEX 35 in den vergangenen vier Wochen das Gros der europäischen Indices mit einem Plus von rund 16 Prozent klar hinter sich gelassen. Zwar bedürfe es nun eines Blicks in die Glaskugel, wann ein wirksamer Impfstoff auf den Markt komme und wann eine hohe "Durchimpfung" der Bevölkerung erreicht sei. Doch die Chancen, dass der IBEX in diesem Umfeld noch Luft nach oben habe, stünden gar nicht so schlecht. (20.11.2020/ac/a/m)