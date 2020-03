Wien (www.aktiencheck.de) - In einem ohnehin schwachen Aktienumfeld wurden die durch die vorherrschenden Reiserestriktionen stark getroffenen Airline-Aktien ein weiteres Mal ordentlich durchgeschüttelt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Dramatisch dürfte sich die Lage bei Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) zuspitzen (-23,9%). Das Unternehmen habe sich angesichts der sich laufend verschlechternden Marktprognosen für die Reiseindustrie und seiner Probleme bei der 737 Max direkt an das Weiße Haus gewandt. Der Konzern habe für sich, seine Zulieferer und die Airlines um kurzfristige Unterstützungsmaßnahmen gebeten, um die Liquidität sicherzustellen und die Freisetzung von Tausenden Mitarbeitern abwenden zu können. Bei American Airlines (ISIN: US02376R1023, WKN: A1W97M, Ticker-Symbol: A1G, NASDAQ-Symbol: AAL) sei es als Konsequenz gleich einmal um 11,3% nach oben gegangen, nachdem US-Präsident Trump angekündigt habe, die Airlines zu 100% zu unterstützen.Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) (-12,9%) müsse in Frankreich ein Bußgeld von EUR 1,1 Mrd. zahlen, weil es nach Einschätzung der dortigen Wettbewerbsbehörde mit zwei Großhändlern Absprachen zu Lasten von unabhängigen Einzelhändlern getroffen habe. (17.03.2020/ac/a/m)