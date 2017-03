Xetra-Aktienkurs LafargeHolcim-Aktie:

56,18 EUR +3,23% (02.03.2017, 09:17)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs LafargeHolcim-Aktie:

CHF 60,25 +3,88% (02.03.2017, 09:47)



ISIN LafargeHolcim-Aktie:

CH0012214059



WKN LafargeHolcim-Aktie:

869898



Ticker-Symbol LafargeHolcim-Aktie:

HLBN



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol LafargeHolcim-Aktie:

LHN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol LafargeHolcim-Aktie:

HCMLF



Kurzprofil LafargeHolcim Ltd.:



LafargeHolcim (ISIN: CH0012214059, WKN: 869898, Ticker-Symbol: HLBN, SIX Swiss Ex: LHN, NASDAQ OTC-Symbol: HCMLF) ist aus der 2014 angekündigten Fusion der französischen Zement- und Zuschlagsbaustoffherstellerin Lafarge (1833) und des Schweizer Baustoffkonzerns Holcim (1912) entstanden. Mit der Kotierung per 14. Juli 2015 an der SIX und Börse Paris entstand ein Baustoffkonzern mit 115.000 Mitarbeitern, tätig in 90 Ländern, einer Marktkapitalisierung von über CHF 40 Mrd., einem konsolidierten Umsatz von CHF 33 Mrd. und einem Marktanteil von rund 23% im Zementgeschäft. LHN wird auch im ReadyMix und Zuschlagsstoffgeschäft eine führende Rolle besitzen. Mit der Fusion will LHN mittelfristig rund CHF 1,7 Mrd. an Synergien realisieren. LHN ist im Swiss Market Index (SMI) und im CAC 40 vertreten. Lokale Wettbewerbsbehörden verlangten den Verkauf einiger Aktivitäten, was den Verschuldungsgrad der jungen LHN verbesserte. (02.03.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - LafargeHolcim-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Baustoffkonzerns LafargeHolcim Ltd. (LHN) (ISIN: CH0012214059, WKN: 869898, Ticker-Symbol: HLBN, SIX Swiss Ex: LHN, NASDAQ OTC-Symbol: HCMLF).Der in Q4/2016 erreichte Umsatz von CHF 6.526 Mio. (-1,4% J/J auf ber. Basis) habe VontE um -2,5% und den Konsens um -3,9% unterboten, eine Folge der schwächeren Nachfrage in Nordamerika, während die Zementpreise (+5,0% J/J) solide geblieben seien.Das operative EBITDA sei gar um +15,4% in die Höhe geschnellt (+30,5% auf ber. Basis) und habe damit den Wert um 4,7% und den Konsenswert um 9,7% übertroffen, dies vor allem dank höherer Synergien von CHF 181 Mio. Die Region Nahost/Afrika habe das stärkste EBITDA-Wachstum (+87,8% auf ber. Basis) gezeigt, eine Folge von günstiger Preisgestaltung und verbesserter operativer Performance (vor allem in Nigeria).Die Nettoverschuldung sei gegenüber dem Vorjahr um 17,6% reduziert worden, das seien 2,8% mehr als von dem Analysten erwartet.Die Geschäftsleitung habe ihre Ziele erneut erreicht und zudem eine starke Prognose für GJ 2017 abgegeben. Das Fundament würden dabei die günstige Entwicklung an den wichtigsten Märkten von LafargeHolcim sowie angestrebte zusätzliche Synergien von CHF 400 Mio. bilden. Die Gewinndynamik bleibe hoch und die Bewertung attraktiv (FCF-Rendite von fast 10%).Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, hält an seinem "buy"-Rating fest mit einem Kursziel von CHF 65. (Analyse vom 02.03.2017)Börsenplätze LafargeHolcim-Aktie: