Kurzprofil LafargeHolcim Ltd.:



LafargeHolcim (ISIN: CH0012214059, WKN: 869898, Ticker-Symbol: HLBN, SIX Swiss Ex: LHN, NASDAQ OTC-Symbol: HCMLF) ist aus der 2014 angekündigten Fusion der französischen Zement- und Zuschlagsbaustoffherstellerin Lafarge (1833) und des Schweizer Baustoffkonzerns Holcim (1912) entstanden. Mit der Kotierung per 14. Juli 2015 an der SIX und Börse Paris entstand ein Baustoffkonzern mit 115.000 Mitarbeitern, tätig in 90 Ländern, einer Marktkapitalisierung von über CHF 40 Mrd., einem konsolidierten Umsatz von CHF 33 Mrd. und einem Marktanteil von rund 23% im Zementgeschäft. LHN wird auch im ReadyMix und Zuschlagsstoffgeschäft eine führende Rolle besitzen. Mit der Fusion will LHN mittelfristig rund CHF 1,7 Mrd. an Synergien realisieren. LHN ist im Swiss Market Index (SMI) und im CAC 40 vertreten. Lokale Wettbewerbsbehörden verlangten den Verkauf einiger Aktivitäten, was den Verschuldungsgrad der jungen LHN verbesserte. (31.03.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - LafargeHolcim-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Baustoffkonzerns LafargeHolcim Ltd. (LHN) (ISIN: CH0012214059, WKN: 869898, Ticker-Symbol: HLBN, SIX Swiss Ex: LHN, NASDAQ OTC-Symbol: HCMLF).Am gestrigen Abendessen für Sell-Side-Analysten in London habe das Management ein positives Marktbild gezeichnet und sämtliche Ziele für 2017 und 2018 bestätigt. So sehe die Geschäftsleitung im laufenden Jahr die Länder mit verbesserten Fundamentaldaten deutlich in der Überzahl gegenüber denen, die noch immer in Schwierigkeiten seien. Die Haupttreiber für das 2017 anvisierte zweistellige EBITDA-Wachstum sollten Märkte wie die USA (nachhaltige Preissteigerungen, deutlich über dem Kostenanstieg), Nigeria (Rückgewinn von Marktanteilen dank verbesserter Energieversorgung) und Indien (Negativeffekt aus Demonetarisierung seit März vollständig überwunden) sein.CEO Eric Olsen habe angedeutet, dass das Unternehmen derzeit alles daran setze, die anvisierten Fusionssynergien von CHF 1 Mrd. zu überbieten und auf ca. CHF 1.2 Mrd. zu erhöhen. Des Weiteren sehe das Management zusätzliches Sparpotenzial, insbesondere ab 2018. So könnten die Vertriebs- und Verwaltungskosten künftig evtl. um weitere CHF 200 bis 300 Mio. reduziert werden. Der Analyst rechne noch dieses Jahr mit einer entsprechenden Ankündigung.Das Management habe sowohl ein positives Market Update als auch ein starkes Bekenntnis dazu geliefert, die finanziellen Ziele zu erreichen, wovon die meisten Analysten nicht ganz überzeugt seien.Börsenplätze LafargeHolcim-Aktie:Tradegate-Aktienkurs LafargeHolcim-Aktie:54,94 EUR -0,11% (31.03.2017, 09:38)