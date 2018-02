Euronext Paris-Aktienkurs L'Oréal-Aktie:

175,35 EUR -0,60% (13.02.2018, 11:49)



ISIN L'Oréal-Aktie:

FR0000120321



WKN L'Oréal-Aktie:

853888



Ticker-Symbol L'Oréal-Aktie:

LOR



Euronext - Paris Ticker-Symbol L'Oréal-Aktie:

OR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol L'Oréal-Aktie:

LRLCF



Kurzprofil L'Oréal:



L'Oréal (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, EN Paris: OR, Nasdaq OTC-Symbol: LRLCF) ist ein führendes Kosmetikunternehmen, das in Europa und auch international vor allem in der Vermarktung von Schönheits- und Pflegeprodukten vertreten ist. Zu dem französischen Konzern gehören über 25 internationale Marken. Die Haarpflegeprodukte und Kosmetika der bekannten Marken wie L'Oréal, Bioterm, Maybelline, Kiehl's, The Body Shop, Essie, Helena Rubinstein, Giorgio Armani, Garnier, Lancôme oder Vichy werden über große Einzelhandelsketten, Friseursalons, Apotheken und den Versandhandel vertrieben. Zentral für L'Oréal ist der Bereich Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen unterhält außerdem Forschungseinrichtungen und Entwicklungscenter auf allen Kontinenten. (13.02.2018/ac/a/a)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - L'Oréal-Aktienanalyse der Analysten Rosie Edwards und James Targett von der Privatbank Berenberg:Rosie Edwards und James Targett, Analysten der Privatbank Berenberg, erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Kosmetikunternehmens L'Oréal (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, EN Paris: OR, Nasdaq OTC-Symbol: LRLCF).L'Oréal habe das Jahr 2017 mit einem Anstieg des organischen Wachstums (Q4: 5,5% gegenüber dem Konsens von 5,0%) beendet, da sich die Entwicklung der Geschäftsbereiche Professional Products, Consumer Products und Active Cosmetics im Vergleich zum Neunmonats-Trend beschleunigt habe. Bei L'Oréal Luxe habe es zwar eine Verlangsamung gegeben, aber die Sparte habe immer noch ein respektables organisches Ergebnis von 9,8% geliefert.Rosie Edwards und James Targett, Analysten der Privatbank Berenberg, haben das Kursziel für die L'Oréal-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse von 170 auf 179 Euro angehoben und das Rating "hold" bestätigt. (Analyse vom 13.02.2018)Börsenplätze L'Oréal-Aktie:Xetra-Aktienkurs L'Oréal-Aktie:175,75 EUR -0,17% (13.02.2018, 10:10)