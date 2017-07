Euronext Paris-Aktienkurs L'Oréal-Aktie:

175,85 EUR -0,11% (31.07.2017, 13:35)



ISIN L'Oréal-Aktie:

FR0000120321



WKN L'Oréal-Aktie:

853888



Ticker-Symbol L'Oréal-Aktie:

LOR



Euronext - Paris Ticker-Symbol L'Oréal-Aktie:

OR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol L'Oréal-Aktie:

LRLCF



Kurzprofil L'Oréal:



L'Oréal (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, EN Paris: OR, Nasdaq OTC-Symbol: LRLCF) ist ein führendes Kosmetikunternehmen, das in Europa und auch international vor allem in der Vermarktung von Schönheits- und Pflegeprodukten vertreten ist. Zu dem französischen Konzern gehören über 25 internationale Marken. Die Haarpflegeprodukte und Kosmetika der bekannten Marken wie L'Oréal, Bioterm, Maybelline, Kiehl's, The Body Shop, Essie, Helena Rubinstein, Giorgio Armani, Garnier, Lancôme oder Vichy werden über große Einzelhandelsketten, Friseursalons, Apotheken und den Versandhandel vertrieben. Zentral für L'Oréal ist der Bereich Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen unterhält außerdem Forschungseinrichtungen und Entwicklungscenter auf allen Kontinenten. (31.07.2017/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - L'Oréal-Aktienanalyse von Aktienanalystin Laura Cherdron von Independent Research:Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie des Kosmetikunternehmens L'Oréal (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, EN Paris: OR, Nasdaq OTC-Symbol: LRLCF).Die Umsatzzahlen für Q2 hätten unter den Prognosen gelegen 6,56 (Vj.: 6,14) Mrd. Euro), wohingegen die Ergebniszahlen in H1 besser als erwartet ausgefallen seien (u.a. bereinigtes operatives Ergebnis: 2,86 (Vj.: 2,70) Mrd. Euro). Der Umsatz auf Ifl.-Basis sei schwächer als erwartet gestiegen. Ergebnisseitig sei die bereinigte operative Marge rückläufig gewesen. Alles in allem habe das Luxussegment wieder ein erfreuliches Wachstum gezeigt, wohingegen u.a. die Entwicklung bei den Massenprodukten verhalten ausgefallen sei. Für H2 werde mit dem Übertreffen des Marktwachstums gerechnet (laut L'Oreal Ifl.: +4% y/y).Die Analystin habe ihre Prognosen leicht reduziert (u.a. EPS 2017e (berichtet): 6,89 (alt: 6,94) Euro; EPS 2018e (berichtet): 7,41 (alt: 7,46) Euro). Für das Wertpapier würden der hohe produktseitige und regionale Diversifizierungsgrad sprechen. Ferner sollte das Unternehmen von einer weiter anziehenden Wachstumsdynamik im Luxusbereich profitieren. Jedoch werde das weitere Aufwärtspotenzial durch den aktuell schwächeren Massenmarkt begrenzt.Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, bewertet die L'Oréal-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten". Das Kursziel sei von 201,00 auf 193,00 Euro gesenkt worden. (Analyse vom 31.07.2017)Tradegate-Aktienkurs L'Oréal-Aktie:175,725 EUR -0,16% (31.07.2017, 12:48)