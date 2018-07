Euronext Paris-Aktienkurs L'Oréal-Aktie:

Kurzprofil L'Oréal:



L'Oréal (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, EN Paris: OR, Nasdaq OTC-Symbol: LRLCF) ist ein führendes Kosmetikunternehmen, das in Europa und auch international vor allem in der Vermarktung von Schönheits- und Pflegeprodukten vertreten ist. Zu dem französischen Konzern gehören über 25 internationale Marken. Die Haarpflegeprodukte und Kosmetika der bekannten Marken wie L'Oréal, Bioterm, Maybelline, Kiehl's, The Body Shop, Essie, Helena Rubinstein, Giorgio Armani, Garnier, Lancôme oder Vichy werden über große Einzelhandelsketten, Friseursalons, Apotheken und den Versandhandel vertrieben. Zentral für L'Oréal ist der Bereich Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen unterhält außerdem Forschungseinrichtungen und Entwicklungscenter auf allen Kontinenten. (23.07.2018/ac/a/a)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - L'Oréal-Aktie: Trendbruch droht! ChartanalyseSeit den Jahrestiefs hat das Wertpapier des französischen Kosmetikkonzerns L'Oreal (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, EN Paris: OR, Nasdaq OTC-Symbol: LRLCF) um 25 Prozent zulegen und sich von 170,90 Euro auf ein Verlaufshoch von 213,80 Euro hocharbeiten können, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Doch seit grob Anfang Juni komme die bisherige Aufwärtsbewegung nicht mehr voran und sei in eine Seitwärtsphase umgemodelt worden. Ganz am Ende eines solchen Trendkanals könnte dies im weiteren Verlauf zu einer Topbildung führen, die anschließend wieder Bären auf den Plan rufe und zu einer Korrektur führe.Die immer tiefer liegenden Verlaufshochs könnten dem Wertpapier von L'Oreal noch zum Verhängnis werden, das mit einem Trendbruch sowie Kursrückfall unter das Niveau von 208,50 Euro einhergehen sollte. Größere Verkaufssignale seien allerdings erst unterhalb von 205,00 Euro zu erwarten, von wo an Investoren über entsprechende Short-Positionen an einem Kursrückfall partizipieren könnten. Zunächst einmal sei das Niveau von 200,00 Euro als erster Zielbereich zu nennen, darunter die Jahreshochs aus 2017 bei 196,60 Euro.Das Gegenszenario sehe hingegen eine rasche Stabilisierung auf aktuellem Kursniveau vor, anschließend müsste für ein Folgekaufsignal jedoch das Vorwochenhoch bei 213,00 Euro überwunden werden. Erst dann könnte das Papier von L'Oreal weiter in Richtung 220,00 Euro zulegen, möglicherweise sogar noch bis in den Bereich von 223,50 Euro vordringen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Analyse vom 23.07.2018)Börsenplätze L'Oréal-Aktie:Xetra-Aktienkurs L'Oréal-Aktie:210,50 EUR -0,61% (23.07.2018, 15:35)