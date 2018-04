Xetra-Aktienkurs L'Oréal-Aktie:

192,30 EUR +0,16% (27.04.2018, 09:04)



Euronext Paris-Aktienkurs L'Oréal-Aktie:

193,30 EUR +0,39% (27.04.2018, 09:16)



ISIN L'Oréal-Aktie:

FR0000120321



WKN L'Oréal-Aktie:

853888



Ticker-Symbol L'Oréal-Aktie:

LOR



Euronext - Paris Ticker-Symbol L'Oréal-Aktie:

OR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol L'Oréal-Aktie:

LRLCF



Kurzprofil L'Oréal:



L'Oréal (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, EN Paris: OR, Nasdaq OTC-Symbol: LRLCF) ist ein führendes Kosmetikunternehmen, das in Europa und auch international vor allem in der Vermarktung von Schönheits- und Pflegeprodukten vertreten ist. Zu dem französischen Konzern gehören über 25 internationale Marken. Die Haarpflegeprodukte und Kosmetika der bekannten Marken wie L'Oréal, Bioterm, Maybelline, Kiehl's, The Body Shop, Essie, Helena Rubinstein, Giorgio Armani, Garnier, Lancôme oder Vichy werden über große Einzelhandelsketten, Friseursalons, Apotheken und den Versandhandel vertrieben. Zentral für L'Oréal ist der Bereich Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen unterhält außerdem Forschungseinrichtungen und Entwicklungscenter auf allen Kontinenten. (27.04.2018/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - L'Oréal-Aktie: Nicht weit vom Allzeithoch entfernt - AktienanalyseMit Spannung hatten Anleger erwartet, wie der Kosmetikkonzern L'Oréal (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, EN Paris: OR, Nasdaq OTC-Symbol: LRLCF) ins neue Jahr gestartet ist, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Hoffnungen sollten nicht enttäuscht werden. Vor allem das florierende China-Geschäft habe dem weltgrößten Branchenplayer Auftrieb gegeben. Im ersten Quartal sei der Umsatz auf vergleichbarer Basis um 6,8 Prozent auf 6,78 Mrd. Euro gestiegen. Bereinigt im Währungseffekte seien die Erlöse um ein Prozent zurückgegangen. In der Region Asien-Pazifik hätten die Erlöse dank der starken Entwicklung im Reich der Mitte sogar um 21,1 Prozent zugelegt.Gut sei es vor allem für die Luxusmarken des Konzerns gelaufen. Die Erlöse mit Lancôme, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani und Kiehls hätten allesamt um mehr als zehn Prozent zugelegt. Zum Vergleich: Im Gesamtjahr 2017 hätten die Luxusmarken noch ein vergleichsweise mageres Umsatzplus von durchschnittlich 2,8 Prozent verzeichnet. Sogar das Geschäft im Konsumgüterbereich mit Marken wie L'Oréal Paris, Garnier und Maybelline sei im vergangenen Jahr mit einem Zuwachs von 7,9 Prozent deutlich besser gelaufen.Aus regionaler Sicht habe L'Oréal 2017 vor allem in Deutschland an Boden gutmachen können. Insgesamt sei der Umsatz der Franzosen in der Bundesrepublik um 4,6 Prozent auf 1,26 Mrd. Euro gewachsen. Damit sei der Konzern deutlich schneller gewachsen als der Gesamtmarkt für Schönheitsprodukte in Deutschland - nach Berechnungen von L'Oréal sei der kaum noch gewachsen. Die Franzosen seien nach eigenen Angaben mit einem Marktanteil von 17 Prozent die Nummer eins im deutschen Schönheitsmarkt vor den Konkurrenten Coty, Beiersdorf, Henkel und Unilever.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze L'Oréal-Aktie: