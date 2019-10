Xetra-Aktienkurs LVMH-Aktie:

Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist eine börsennotierte französische Aktiengesellschaft, die die Mehrheitsrechte an über 60 verschiedenen Luxusmarken hält, die weltweit in über 3.040 Geschäften vertrieben werden. Der Konzern ist weltweit Branchenführer in der Luxusgüterindustrie. (09.10.2019/ac/a/a)



München (www.aktiencheck.de) - LVMH auf Wachstumskurs - AktienanalyseDer europäische Luxusgüter-Konzern LVMH (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) konnte - trotz einem eher schwierigen Marktumfeld - auch in diesem Jahr (bis anhin) weiter wachsen, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Seine Konkurrenten, wie zum Beispiel Richemont oder die Swatch Group, hätten jedoch mehr Mühe gehabt.Einer der Gründe, weshalb LVMH den anderen Konzernen voraus sei und eine relativ stabile Entwicklung habe hinlegen können, liege in der Organisation von LVMH. Dank der Strategie, welche auf fünf Grundpfeilern aufbaue, sei LVMH breit diversifiziert und daher nicht von einzelnen Trends oder Sektoren abhängig. Das größte Segment "Mode" steuere dabei 40% zum Umsatz bei. Daneben betreibe LVMH noch die Bereiche "Wein & Spirituosen", "Parfum & Kosmetik", "Uhren & Schmuck" und "Detailhandel".Vertrieben würden die Produkte insbesondere über Boutiquen und in eigenen Shops. Die Zahl der Verkaufsstellen hätten in den letzten zehn Jahren verdoppelt werden können. Nicht nur in den verschiedenen Bereichen sei LVMH diversifizierter aufgestellt als zum Beispiel Swatch - sondern auch regional. 30% des Umsatzes würden (ex Japan) in Asien erzielt, 29% in Europa selbst und knapp ein weiterer Viertel in den USA. Auf diese Weise sei LVMH auch weniger stark betroffen gewesen von politischen Spannungen, wie der US-Chinesische Handelsstreit - oder von der Lage in Hong Kong.Trotz der Kursavancen, die LVMH verzeichnen konnte, wird der Titel noch immer von vielen Analysten mit einem BUY-Rating versehen: Der Bloomberg Consensus liegt noch immer mit rund 60% auf BUY, so die Bank Vontobel Europe AG. (Veröffentlicht am 09.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze LVMH-Aktie: