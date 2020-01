Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

407,80 EUR -1,02% (29.01.2020, 13:33)



ISIN: FR0000121014



853292



MOH



MC



LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A.:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist eine börsennotierte französische Aktiengesellschaft, die die Mehrheitsrechte an über 60 verschiedenen Luxusmarken hält, die weltweit in über 3.040 Geschäften vertrieben werden. Der Konzern ist weltweit Branchenführer in der Luxusgüterindustrie. (29.01.2020/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) weiterhin zu kaufen.Die Umsatzzahlen (untestiert) für das Q4 seien auf berichteter Basis (+12% y/y auf 15,27 Mrd. Euro) besser als von Lusebrink erwartet (14,61 Mrd. Euro) ausgefallen. Auf organischer Basis habe sich die Umsatzdynamik (+8% y/y) im Vergleich zum Vorquartal zwar deutlich abgeschwächt, was aber Sondereffekten geschuldet gewesen sei. Die Analystenprognose (+8% y/y) sei aber erreicht worden, die Markterwartung (+9% y/y) jedoch verfehlt. Das bereinigte operative Ergebnis des H2/2019 (+16% y/y auf 6,21 Mrd. Euro) habe den Erwartungen entsprochen. Hervorzuheben sei die überzeugende Ergebnisentwicklung des Segments Mode & Lederwaren (u.a. bereinigte operative Marge (39,3% (Vj.: 36,9%)). Für 2020 habe LVMH wie erwartet keinen konkreten Ausblick gegeben, habe sich aber verhalten optimistisch gezeigt. Positiv werte Lusebrink die überraschend deutliche Erhöhung der Gesamtdividende für 2019 auf 6,80 (Vj.: 6,00; Analystenprognose: 6,60) Euro/Aktie. Der Analyst passe seine Erwartungen für 2020 (u.a. EPS: 16,51 (alt: 16,88) Euro; DPS: 7,70 (alt: 7,60) Euro) an. Für 2021 prognostiziere er erstmals ein EPS von 18,21 Euro und ein DPS von 8,40 Euro.Unter Berücksichtigung der dynamischen Entwicklung des Segments Mode & Lederwaren, sowie die Stärkung des Segments Uhren & Schmuck durch die Übernahme von Tiffany & Co. ermittelt Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, ein unverändertes Kursziel von 480 Euro und bestätigt sein "kaufen"-Rating. (Analyse vom 29.01.2020)Börsenplätze LVMH-Aktie:Xetra-Aktienkurs LVMH-Aktie:407,70 EUR -1,15% (29.01.2020, 13:32)