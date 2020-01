Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A.:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist eine börsennotierte französische Aktiengesellschaft, die die Mehrheitsrechte an über 60 verschiedenen Luxusmarken hält, die weltweit in über 3.040 Geschäften vertrieben werden. Der Konzern ist weltweit Branchenführer in der Luxusgüterindustrie. (27.01.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) unter die Lupe.Die Zahl der Toten durch die neuartige Lungenkrankheit in China steige weiter. Innerhalb eines Tages sei die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem neuen Coronavirus im Reich der Mitte um mehr als 700 auf 2.744 gestiegen. Die Börse in Aufregung. Zu den großen Verlierern würden Luxus-Aktien gehören. Verängstigt von der Gefahr einer weiteren Verbreitung des Coronavirus' würden die Anleger zu Wochenbeginn erneut schwer auf die Bremse treten. Die Aktien von LVMH und Co stünden nach skeptischen Analystenkommentaren unter Druck.Niemand könne sagen, welche Ausmaße das Coronavirus erreichen werde. An SARS erkrankt 8.000 Menschen seien, 774 seien gestorben. Doch seitdem habe sich die Medizin immens weiterentwickelt. Auch die Behörden hätten dazugelernt und würden heute deutlich schneller reagieren, indem sie z.B. Reiseverbote verhängen oder Grenzen schließen würden. Folglich sollten Anleger die Ruhe bewahren und im Fall von LVMH den Stoppkurs bei 320 Euro beachten, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.01.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze LVMH-Aktie:Xetra-Aktienkurs LVMH-Aktie:401,75 EUR -3,40% (27.01.2020, 10:42)