Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des französischen Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) unter die Lupe.LVMH habe gestern ein neues Allzeithoch bei 542,10 Euro erreicht. Auch wenn danach Gewinnmitnahmen eingesetzt hätten, seien die Aussichten für die französische Nummer 1 im Luxusgüter-Bereich glänzend und würden perspektivisch höhere Kurse versprechen. Derweil werde das Mode-Label von Sängerin Rihanna vorerst eingestellt.Die Marke Fenty werde "auf Eis gelegt" und könne bei besseren allgemeinen Bedingungen möglicherweise wieder revitalisiert werden, habe das Magazin "Women's Wear Daily" am Mittwoch aus einer Mitteilung des Luxusgüterkonzerns LVMH zitiert, zu dem Fenty gehöre. Die Entscheidung sei gemeinsam von Rihanna und LVMH getroffen worden. Die in Barbados geborene Sängerin habe die nach ihrem bürgerlichen Nachnamen benannte Marke vor rund fünf Jahren gegründet. Neben Mode vertreibe sie darunter u.a. auch Kosmetik und Unterwäsche.Auch ohne Rihanna sollte es für die weltweite Nummer 1 im Luxusgüter-Sektor weiter vorwärts gehen. Zu diesem Analyse-Ergebnis komme auch die Société Générale. Thierry Cota, Analyst der französischen Großbank, habe das Kursziel für die LVMH-Aktie von 604 auf 615 Euro erhöht und das Rating auf "buy" belassen.Auch der AKTIONÄR sei optimistisch für den Luxusgüterhersteller gestimmt. Der Weltmarktführer sei top aufgestellt und habe gute Chancen, seinen Vorsprung in der Krise noch auszubauen. Zudem sei der Aufwärtstrend intakt.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link