Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

431,05 EUR -0,09% (16.01.2020, 12:23)



ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext - Paris Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A.:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist eine börsennotierte französische Aktiengesellschaft, die die Mehrheitsrechte an über 60 verschiedenen Luxusmarken hält, die weltweit in über 3.040 Geschäften vertrieben werden. Der Konzern ist weltweit Branchenführer in der Luxusgüterindustrie. (16.01.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - LVMH: Es gibt mehrere gute Gründe für Outperformance - AktienanalyseDie Aktie des französischen Luxuskonglomerats LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) kennt seit Jahren nur eine Richtung: aufwärts, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Allein 2019 sei der Kurs um rund 65 Prozent in die Höhe geschossen. Der Gesamtmarkt sei damit um Längen geschlagen worden. Für die Outperformance gebe es mehrere gute Gründe. Einer davon: starke Zahlen. Weder der US-chinesische Handelskonflikt noch die Proteste in Hongkong hätten dem Unternehmen etwas anhaben können. Im dritten Quartal habe der Umsatz vor allem dank einer erneut besonders hohen Nachfrage in der Bekleidungs- und Ledersparte des Konzerns um 17 Prozent auf 13,3 Mrd. Euro zugelegt. Organisch habe das Umsatzplus gut elf Prozent betragen. Die Erwartungen seien damit übertroffen worden.Hinzu komme, dass LVMH seit jeher eine aktionärsfreundliche Ausschüttungspolitik verfolge: Der Konzern habe gerade seine Dividende zum zehnten Mal in Folge erhöht und komme seit über 25 Jahren ohne eine Kürzung aus - ein klares Zeichen für die Qualität des Konzerns. Für Schlagzeilen habe LVMH Ende 2019 zudem mit der 16,2 Mrd. Dollar schweren Übernahme des US-Edel-Juweliers Tiffany gesorgt - eine Akquisition, die strategisch großen Sinn mache. Denn bisher sei LVMH auf dem Schmuckmarkt mit ein paar exklusiven Linien eher schwach vertreten gewesen (Umsatzanteil: rund acht Prozent). Ferner solle mit dem Kauf das Geschäft in den USA gestärkt werden.Auch bei Analysten habe die Aktie trotz der Rally in den vergangenen Jahren weiterhin einen Stein im Brett. LVMH bleibe vor dem Hintergrund der Breite und Stärke des Portfolios ein Kernunternehmen im Luxusbereich, habe etwa Piral Dadhania vom Analysehaus RBC in seiner jüngsten Studie geschrieben. Er gehe zudem davon, aus dass die Nachfrage nach Luxusartikeln im Jahr 2020 auf einem gesunden Level bleiben werde und habe deswegen das Kursziel für die Aktie von 415 auf 460 Euro angehoben und die Einstufung auf "outperform" belassen. Andere Analysten hätten sich ähnlich optimistisch geäußert. (Ausgabe 02/2020)Börsenplätze LVMH-Aktie:Xetra-Aktienkurs LVMH-Aktie:430,80 EUR -0,06% (16.01.2020, 12:22)