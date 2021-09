7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Börsenplätze LUKoil ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs LUKoil ADR-Aktie:

76,90 EUR -1,66% (17.09.2021, 15:57)



ISIN LUKoil ADR-Aktie:

US69343P1057



WKN LUKoil ADR-Aktie:

A1420E



Ticker-Symbol LUKoil ADR-Aktie Deutschland:

LUK



Nasdaq OTC-Ticker Symbol LUKoil ADR-Aktie:

LUKOY



Kurzprofil LUKoil OAO:



LUKoil OAO (ISIN: US69343P1057, WKN: A1420E, Ticker-Symbol: LUK, OTC-Symbol: LUKOY) zählt den größten vertikal integrierten Öl- und Gaskonzernen in Russland. Primärer Geschäftszweck ist die Exploration und die Produktion von Öl und Gas sowie die Herstellung und Vermarktung von Mineralöl- und petrochemischen Produkten. (17.09.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - LUKoil-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Andrey Polischuk, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die ADR-Aktie des Ölkonzerns LUKoil OAO (ISIN: US69343P1057, WKN: A1420E, Ticker-Symbol: LUK, OTC-Symbol: LUKOY) unter die Lupe.Die Analysten würden davon ausgehen, dass das EBITDA des Unternehmens durch die gestiegenen Ölpreise und das Wachstum der Ölproduktion - dank der monatlichen Erhöhung der russischen Quote im Rahmen der OPEC+-Vereinbarung - gestützt werde. Nach Angaben von LUKoil würden sich die derzeitigen Reservekapazitäten in Russland auf 90.000 bpd belaufen, was es dem Unternehmen ermöglichen sollte, die Ölproduktion auf das Niveau von vor der Corona-Pandemie zu steigern. Die Analysten würden erwarten, dass LUKoil seine Ölproduktion im Jahr 2021e um 1% und im Jahr 2022e um weitere 8% steigern dürfte. Darüber hinaus würden die Analysten mit zusätzlichen positiven Effekten auf das Finanzergebnis des Unternehmens durch den Start der Ausbeutung des Ölfelds V. Grayfer im Kaspischen Meer im Jahr 2022 rechnen. Das Feld werde in den Jahren 2022-23e ca. USD 0,4 Mrd. zum EBITDA von LUKoil beitragen.Nach dem voraussichtlichen starken Anstieg des EBITDA in den Jahren 2021-23e würden die Analysten damit rechnen, dass der freie Cashflow von LUKoil im Jahr 2021e auf USD 6,1 Mrd. und in den Jahren 2022-23e auf jeweils über USD 7,0 Mrd. ansteigen werde. Dadurch sollte die Dividende von RUB 259 in 2020 auf RUB 667 und RUB 761 für 2021e beziehungsweise 2022e steigen, was einer zweistelligen Rendite entspreche. Insgesamt würden die Analysten erwarten, dass die durchschnittliche Dividendenrendite des Unternehmens für 2021-23e ca. 12% pro Jahr erreichen könnte, was nach ihren Schätzungen eine der höchsten Renditen unter den russischen Ölgesellschaften für diesen Zeitraum sein dürfte.Laut Angaben von LUKoil hätten etwa 5% der gesamten Stromproduktion des Konzerns für das Jahr 2020 aus erneuerbaren Energiequellen gestammt. LUKoil sei damit einer der führenden russischen Öl- und Gaskonzerne, betreffend des Anteils der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien. Im Mai 2021 habe das Unternehmen sein zweites Solarkraftwerk mit einer Leistung von 20 MW in der Raffinerie in Wolgograd in Betrieb genommen. Außerdem plane man die Inbetriebnahme eines weiteren 2,3-MW-Solarkraftwerks in Krasnodar im Jahr 2022.Basierend auf ihrer aktualisierten Prognose würden die Analysten einen Anstieg des EBITDA auf USD 17,0 Mrd. im Jahr 2021e und einen weiteren Anstieg auf USD 17,9 Mrd. im Jahr 2022e erwarten. Dies wiederum sollte zu einer Verbesserung des freien Cashflows führen und angesichts der Dividendenpolitik des Unternehmens zu attraktiven zweistelligen Dividendenrenditen von durchschnittlich fast 12% in den nächsten drei Jahren.Bernd Maurer und Andrey Polischuk, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, bestätigen ihre "Kauf"-Empfehlung und erhöhen das Kursziel auf RUB 8.500, aufgrund der prognostizierten Verbesserung des freien Cashflows und Dividendenzahlungen in den Jahren 2021-23e. (Analyse vom 17.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen