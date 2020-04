Börsenplätze LPKF Laser-Aktie:



Die LPKF Laser & Electronics AG ist ein führender Anbieter von laserbasierten Lösungen für die Technologieindustrie. Lasersysteme von LPKF sind für die Herstellung von Leiterplatten, Mikrochips, Automobilteilen, Solarmodulen und vielen anderen Komponenten von entscheidender Bedeutung. Das 1976 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Garbsen bei Hannover und ist über Tochtergesellschaften und Vertretungen weltweit aktiv.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LPKF Laser-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Laser-Spezialisten LPKF Laser & Electronics (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, Nasdaq OTC-Symbol: LPKFF) unter die Lupe.Die Aktie von LPKF Laser habe im abgelaufenen Jahr zu den absoluten Highflyern unter den heimischen Nebenwerte gezählt. Die imposante Rally habe die erst Mitte Februar 2020 auf einem 20-Jahreshoch bei 25,70 Euro geendet. Im Rahmen des Corona-Crash sei der Kurs innerhalb von vier Wochen rund 60 Prozent auf Tief bei 10,20 Euro zurückgefallen. Mit den bestätigten Mittelfristprognosen sei eine Gegenbewegung gestartet, während der sich die Aktie um mehr knapp 78 Prozent habe erholen können.Wie schon der Kursverlauf bis Mitte Februar habe vermuten lassen, blicke der LPKF auf ein außerordentlich erfolgreiches Geschäftsjahr 2019 zurück. Der Umsatz sei um 17 Prozent auf 140 Millionen Euro gestiegen. Unter dem Strich habe sich der Gewinn von acht auf 13 Millionen Euro erhöht. Folge: Erstmals seit vier Jahren solle mit 0,10 Euro je Aktie auch wieder eine Dividende ausgeschüttet werden.Der Ausblick des Unternehmens, das Lasersysteme für die Herstellung von Leiterplatten, Mikrochips, Automobilteilen und weiteren Komponenten anbiete, sei wegen der Coronavirus-Pandemie schwierig: "Für den Fall einer ausgeprägteren Rezession muss LPKF für 2020 mit einem Umsatz- und Ergebnisrückgang rechnen", gebe der Vorstand Götz Bendele unumwunden zu. "Zudem bleibe im laufenden Jahr, ganz unabhängig von den aktuellen Entwicklungen außerhalb unserer Kontrolle, viel zu tun", so der Firmenlenker.Die Aktie habe sich nach der Vorlage von Zahlen und Ausblick vom ersten Corona-Schock sehr dynamisch erholen können. Das Verlaufshoch habe diese Woche bei 18,15 Euro gelegen - also rund 78 Prozent über dem Tief vom 19. März. Nach der massiven Gegenbewegung sei die Aktie in den Konsolidierungsmodus gewechselt.Kurzfristig dürfte die Volatilität weiter hoch bleiben. Mittelfristig sollten sich bei der Aktie die guten Aussichten durchsetzen und für eine Fortsetzung der Gegenbewegung sorgen. Passend dazu hätten die Analysten von Warburg Research ihr Kursziel zuletzt von 36 auf 38 Euro hochgesetzt. Erste institutionelle Investoren nutzen das aktuelle Niveau zum Auf- oder Ausbau einer Position, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link