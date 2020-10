XETRA-Aktienkurs LPKF Laser-Aktie:

15,64 EUR -0,38% (29.10.2020, 09:57)



Tradegate-Aktienkurs LPKF Laser-Aktie:

15,74 EUR +1,94% (29.10.2020, 10:14)



ISIN LPKF Laser-Aktie:

DE0006450000



WKN LPKF Laser-Aktie:

645000



Ticker-Symbol LPKF Laser-Aktie:

LPK



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol LPKF Laser-Aktie:

LPKFF



Kurzprofil LPKF Laser & Electronics AG (LPKF):



LPKF (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, Nasdaq OTC-Symbol: LPKFF) ist ein führender Anbieter von laserbasierten Lösungen für die Technologieindustrie. Seine Lasersysteme sind für die Herstellung von Leiterplatten, Mikrochips, Automobilteilen, Solarmodulen und vielen anderen Komponenten von entscheidender Bedeutung.



Mit den Maschinen fertigen die Kunden immer kleinere und präzisere Bauteile. Gleichzeitig können sie die Funktionalität dieser Bauteile erhöhen und neue Designmöglichkeiten nutzen. Daraus entstehen Produkte an der Spitze des technologisch Machbaren, sowohl für die Industrie als auch für Verbraucher.



Die Mitarbeiter sind Experten auf dem Gebiet der Lasertechnologie und wissen, wie man den Laser als Werkzeug in leistungsfähige Maschinen integriert. Damit hat das Unternehmen einen erheblichen Einfluss auf den Fortschritt in einer Reihe von Hightech-Bereichen. Das Ergebnis sind leistungsstärkere, kleinere und energieeffizientere Produkte und damit einhergehend Verbesserungen in der Mobilität, Vernetzung, Stromerzeugung und digitalen Unterhaltung.



LPKF blickt auf über 40 Jahre Erfahrung als Technologie- und Innovationsführer zurück. Das Unternehmen wird auch in Zukunft das volle Potenzial der Lasertechnologie in einer digitalen Welt ausschöpfen.



Die LPKF Laser & Electronics AG hat ihren Hauptsitz in Garbsen bei Hannover und ist mit Standorten in Europa, Asien und Nordamerika breit aufgestellt. Ihr weltweites Service-Netzwerk stellt rund um die Uhr die Bereitschaft der Maschinen bei den Kunden sicher.



Die Aktien der LPKF AG notieren im SDAX und TecDAX der Deutschen Börse. (29.10.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LPKF Laser-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Laser-Spezialisten LPKF Laser & Electronics (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, Nasdaq OTC-Symbol: LPKFF) unter die Lupe.LPKF Laser bleibe auf Kurs. Trotz eines erwartet niedrigen Umsatzes habe das Betriebsergebnis dank eines konsequenten Kostenmanagements im dritten Quartal gesteigert werden können. Trotz der geringen Visibilität gebe der Vorstand eine Prognose für 2020. Der mittelfristige Ausblick sei bestätigt worden. Nach der jüngsten Talfahrt sollte die Aktie eine Gegenbewegung starten.Im dritten Quartal habe der Umsatz des LPKF-Konzerns mit 25,2 Millionen Euro im Rahmen der eigenen Prognose gelegen. Trotz des im Vergleich zum Vorjahr niedrigeren Umsatzes habe der Laserspezialist ein Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) von 4,0 Millionen Euro erzielen können. Dies entspreche einer EBIT-Marge von 15,9 Prozent und liege über dem Vergleichswert von 14,9 Prozent aus dem deutlich umsatzstärkeren Vorjahresquartal. In den ersten neun Monaten habe LPKF einen Umsatz von 75,2 Millionen Euro sowie ein EBIT von insgesamt 6,8 Millionen Euro oder 9,1 Prozent vom Umsatz erreicht."Wir zeigen, dass LPKF auch bei niedrigerem Umsatz profitabel ist und für unsere Investoren Wert generiert," so Vorstand Götz M. Bendele. Die in Relation zum Umsatz hohe Profitabilität sei unter anderem darauf zurückzuführen, dass das Unternehmen mit seinen Lösungen und Dienstleistungen gute Deckungsbeiträge erzielen und gleichzeitig die Kostenbasis des Unternehmens weiter systematisch habe senken können.Der Auftragseingang habe mit 25,7 Millionen Euro im dritten Quartal knapp über dem Quartalsumsatz gelegen. Der Auftragsbestand habe Ende September mit 22,4 Millionen Euro knapp über dem Wert zur Jahresmitte gelegen. Sowohl der Auftragseingang in den ersten neun Monaten als auch der Auftragsbestand Ende September seien, wenn Großaufträge eines Kunden im Segment Solar separat betrachtet würden, im Vergleich zu 2019 in Summe leicht höher.Die Prognosefähigkeit wegen der Corona-Pandemie bleibe weiter eingeschränkt. Für das Gesamtjahr erwarte Bendele einen Umsatz zwischen 96 und 102 Millionen Euro (Vorjahr: 140 Millionen Euro) und eine EBIT-Marge von acht bis zwölf Prozent. Analysten hätten hier im Vorfeld einen Schnaps mehr erwartet."Der Aktionär" halte an seinem Fazit fest: Auch wenn sich die vergangenen Wochen für investierte Anleger nicht wirklich rentiert hätten, sollte man die Geduld nicht verlieren. Die Story beim Laserspezialisten sei weiter intakt. Die Aktie bleibe angesichts der starken Wachstumsaussichten günstig bewertet. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis das strukturelle Wachstum des Unternehmens seinen Lauf nehmen und die Aktie wieder nachhaltig nach oben drehen werde."Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot auf dieses Szenario. Anleger können das aktuelle Kursniveau zum Auf- oder Ausbau einer Position nutzen, so Michael Schröder. (Analyse vom 29.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Börsenplätze LPKF Laser-Aktie: