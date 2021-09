ISIN LPKF Laser-Aktie:

DE0006450000



WKN LPKF Laser-Aktie:

645000



Ticker-Symbol LPKF Laser-Aktie:

LPK



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol LPKF Laser-Aktie:

LPKFF



Kurzprofil LPKF Laser & Electronics AG (LPKF):



LPKF (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, Nasdaq OTC-Symbol: LPKFF) ist ein führender Anbieter von laserbasierten Lösungen für die Technologieindustrie. Seine Lasersysteme sind für die Herstellung von Leiterplatten, Mikrochips, Automobilteilen, Solarmodulen und vielen anderen Komponenten von entscheidender Bedeutung.



Mit den Maschinen fertigen die Kunden immer kleinere und präzisere Bauteile. Gleichzeitig können sie die Funktionalität dieser Bauteile erhöhen und neue Designmöglichkeiten nutzen. Daraus entstehen Produkte an der Spitze des technologisch Machbaren, sowohl für die Industrie als auch für Verbraucher.



Die Mitarbeiter sind Experten auf dem Gebiet der Lasertechnologie und wissen, wie man den Laser als Werkzeug in leistungsfähige Maschinen integriert. Damit hat das Unternehmen einen erheblichen Einfluss auf den Fortschritt in einer Reihe von Hightech-Bereichen. Das Ergebnis sind leistungsstärkere, kleinere und energieeffizientere Produkte und damit einhergehend Verbesserungen in der Mobilität, Vernetzung, Stromerzeugung und digitalen Unterhaltung.



LPKF blickt auf über 40 Jahre Erfahrung als Technologie- und Innovationsführer zurück. Das Unternehmen wird auch in Zukunft das volle Potenzial der Lasertechnologie in einer digitalen Welt ausschöpfen.



Die LPKF Laser & Electronics AG hat ihren Hauptsitz in Garbsen bei Hannover und ist mit Standorten in Europa, Asien und Nordamerika breit aufgestellt. Ihr weltweites Service-Netzwerk stellt rund um die Uhr die Bereitschaft der Maschinen bei den Kunden sicher.



Die Aktien der LPKF AG notieren im SDAX und TecDAX der Deutschen Börse. (17.09.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LPKF Laser-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Laser-Spezialisten LPKF Laser & Electronics (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, Nasdaq OTC-Symbol: LPKFF) unter die Lupe.Es sei zuletzt recht ruhig um das Garbsener Unternehmen geworden. Gestern sei dann wieder eine Nachricht von LPKF Laser über den Ticker gelaufen. Der deutsche Laser-Spezialist habe einen weiteren Auftrag aus dem Solarbereich mit einem Volumen von knapp 10 Mio. Euro an Land gezogen. "Mit den beiden kürzlich erhaltenen Aufträgen haben wir unsere starke Position im Solarmarkt weiter gefestigt", so Finanzchef Christian Witt. Der Auftragsbestand in der Solarsparte liege nun über 40 Mio. Euro. Die Order wirke sich voraussichtlich 2022 und 2023 auf den Umsatz aus.Der Auftrag sei ein Lichtblick, nachdem sich die wichtigen LIDE-Order verzögert hätten. Die ersten drei Monate des Jahres seien eher mau verlaufen. Der Umsatz sei eingebrochen, der operative Verlust habe sich vergrößert. Und auch im zweiten Quartal habe es noch nicht viel besser ausgesehen. Der Vorstand habe aber nach dem ersten schwachen Halbjahr eine wieder bessere Entwicklung angekündigt.Die charttechnisch wichtige 20-Euro-Marke sei zurückerobert worden. Mit dem Sprung über den Abwärtstrend würde ein frisches Kaufsignal generiert. Die nächsten Ziele würden 23 und 26 Euro lauten. Würden die erwarteten LIDE-Deals abgeschlossen, sei sogar noch deutlich mehr drin.Mit der sichtbaren sequenziellen Verbesserung im zweiten Halbjahr und weiteren positiven Nachrichten sollte sich das Sentiment für die LPKF Laser-Aktie kontinuierlich verbessern. Auch die LIDE-Fantasie bleibe. Die Chance sei gegeben, dass die Aktie wieder nachhaltig steige. "Der Aktionär" spekulieret daher weiter auf dieses Szenario, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze LPKF Laser-Aktie:XETRA-Aktienkurs LPKF Laser-Aktie:20,90 EUR +5,18% (16.09.2021, 17:35)Tradegate-Aktienkurs LPKF Laser-Aktie:21,38 EUR -0,09% (17.09.2021, 08:49)