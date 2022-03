Bonn (www.aktiencheck.de) - Der geopolitische Schock hat einen Anstieg der Erdgaspreise bewirkt, so die Analysten von Postbank Research.Die aktuelle Marktstruktur, in der überwiegend asiatische Länder LNG als Energiequelle kaufen würden, dürfte sich hierdurch nachhaltig ändern. Daher seien die Preise auf dem nordasiatischen Spot-Markt für LNG schnell von 50 USD auf 85 USD/MMBtu gestiegen. Auf kurze Sicht könne das LNG-Angebot nicht mit dem starken Nachfrageanstieg Schritt halten und sorge für Aufwärtsdruck auf die Preise. Durch die Ukraine-Krise werde die Knappheit noch verstärkt.Der zusätzlichen Nachfrage aus Europa stehe aufgrund langfristiger Lieferverträge weniger als die Hälfte des globalen LNG-Angebots gegenüber, was für einen weiteren Preisanstieg sorgen dürfte. Die Wirtschaftsaktivität in den asiatischen Ländern - einschließlich China, der größte LNG-Verbraucher - dürfte ebenfalls durch die höheren Energiepreise beeinträchtigt werden. (Ausgabe vom 14.03.2022) (15.03.2022/ac/a/m)