Kurzprofil LEONI AG:



LEONI (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) ist ein globaler Anbieter von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen für das Energie- und Datenmanagement in der Automobilbranche und weiteren Industrien. Die Wertschöpfungskette umfasst Drähte, optische Fasern, standardisierte Leitungen, Spezialkabel und konfektionierte Systeme sowie intelligente Produkte und Smart Services. LEONI unterstützt seine Kunden als Innovationspartner und Lösungsanbieter mit ausgeprägter Entwicklungs- und Systemkompetenz. Die börsennotierte Unternehmensgruppe beschäftigt rund 95.000 Mitarbeiter in 32 Ländern und erzielte 2019 einen vorläufigen Konzernumsatz von 4,8 Mrd. Euro. (09.07.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LEONI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilzulieferers LEONI AG (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) unter die Lupe.Der angeschlagene Automobilzulieferer LEONI stehe weiter unter enormen Druck. Die Corona-Pandemie und die wochenlange Aussetzung der Produktion hätten hier Spuren hinterlassen. Die strukturelle Neuausrichtung nehme laut Vorstand Gestalt an, doch ohne eines Betriebsmittelkredits, verbürgt durch mehrere Länder und den Bund, hätte man die Zahlungsfähigkeit nicht sicherstellen können.Dem Nürnberger Unternehmen sei das hohe Wachstum der vergangenen Jahre beinahe zum Verhängnis geworden. Vorstandsvorsitzender Aldo Kamper sehe jetzt aber Leoni durch den Betriebsmittelkredit und strengen Sanierungsplan auf dem richtigen Weg. LEONI sei aussichtsreich positioniert und mit viel Schwung Richtung Elektroauto unterwegs. "Ein Viertel unseres Auftragsbestands entfällt auf den Bereich der Elektromobilität", habe er der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" am Dienstag gesagt.Gleichzeitig fordere Kamper eine gestärkte Koordination zwischen Zulieferindustrie und den Herstellern im gesamten Produktionsablauf ein. "In der Corona-Krise haben Hersteller und Zulieferer gespürt, wie eng sie miteinander verbunden sind. Gemeinsam müssen wir dafür sorgen, dass die Lieferketten halten", so Kamper.Die Konzerne auf der Herstellerseite müssten nicht sämtlichen Preisdruck bei den Zulieferern abladen. Zur Elektromobilität habe Kamper angefügt, dass man gemeinsam die Kostenseite besser in den Griff bekommen müsse. Das könnte sichergestellt werden, wenn Hersteller und Bordnetz-Zulieferer bereits in der Konzeptentwicklungsphase stärker zusammenarbeiten würden.Die LEONI-Aktie habe sich nach den März-Tiefs nur zögerlich erholt. Widerstände seien spätestens bei 8,80/ 9,00 Euro festzustellen. Es gebe bessere Zulieferer-Aktien am Markt.Anleger bleiben zunächst an der Seitenlinie, so Adam Maliszewski von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.07.2020)