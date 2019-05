Xetra-Aktienkurs LEONI-Aktie:

14,26 EUR +0,60% (22.05.2019, 12:27)



Tradegate-Aktienkurs LEONI-Aktie:

14,21 EUR -0,53% (22.05.2019, 12:43)



ISIN LEONI-Aktie:

DE0005408884



WKN LEONI-Aktie:

540888



Ticker-Symbol LEONI-Aktie:

LEO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LEONI-Aktie:

LNNNF



Kurzprofil LEONI AG:



Der Name LEONI (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) steht weltweit für erstklassige Kabel-, System- und Entwicklungskompetenz. Die innovativen Lösungen kommen im Automobilbau und in Schlüsselbranchen der Wirtschaft wie der Telekommunikation, IT, Gesundheit und Energie zum Einsatz. Ausgestattet mit leistungsstarken Funktionen sorgen sie für beste Verbindungen in nahezu allen Bereichen des modernen Lebens.



Als international tätiger Anbieter von Drähten, optischen Fasern, Kabeln und Kabelsystemen hält LEONI mit den Veränderungen einer immer stärker vernetzten Welt seit Jahrzehnten Schritt. Das hat das Unternehmen zu einem gefragten Partner und Entwicklungslieferanten zahlreicher globaler Industrieunternehmen gemacht. Mit seinen Ideen und Entwicklungen trägt es zu mehr Effizienz, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit ihrer Innovationen bei.



Im Jahr 1917 gegründet, zählt LEONI heute zu den führenden Unternehmen für Kabeltechnologie in Europa. Mehr als 82.000 hoch qualifizierte Mitarbeiter in 31 Ländern arbeiten gemeinsam daran, die führende Marktposition weltweit zu sichern und auszubauen. Dabei konzentriert das Unternehmen sein Geschäft auf die wachstumsintensiven Kernmärkte Automobile & Nutzfahrzeuge, Industrie & Gesundheitswesen, Kommunikation & Infrastruktur, Haus- & Elektrogeräte, Drähte & Litzen.



LEONI verfügt über ein einzigartiges Produkt-, Technologie- und Leistungsportfolio, das schon heute nahezu alle Bereiche der Kabeltechnik abdeckt und durch neue umweltfreundliche Lösungen beständig erweitert wird. Als einer der ersten Kabelhersteller der Welt hat das Unternehmen mit Green Technology eine ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt. Sie unterstreicht das klare Bekenntnis zu verantwortungsvollem Handeln entlang der gesamten Wertschöpfungskette. (22.05.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LEONI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Automobilzulieferers LEONI AG (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe."Der Aktionär" habe es in den vergangenen Tagen mehrfach thematisiert: Bei LEONI brenne der vielzierte Busch. Tiefrote Zahlen, kein konkreter Ausblick, Spekulationen um eine Kapitalerhöhung und zahlreiche Kurszielsenkungen würden auf die Stimmung drücken - auch auf die Aktie. Gestern habe der Titel mit 13,66 Euro den tiefsten Stand seit etwas mehr als neun Jahren markiert.Im bisherigen Jahresverlauf hätten die Aktien inzwischen bereits mehr als die Hälfte an Wert eingebüßt. Seit ihrem Rekordhoch Anfang 2018 bei 66,20 Euro seien es sogar rund 80 Prozent. Auslöser der steilen Talfahrt seien allein drei Gewinnwarnungen seit September letzten Jahres gewesen. Zuletzt dann habe der Kabel- und Bordnetzspezialist auch noch mit einem überraschend schwachen ersten Quartal geschockt und "hausgemachten Fehler" eingeräumt. Zudem hätten Spekulationen über eine notwendige Kapitalerhöhung die Runde gemacht.Befeuert worden seien die Abschläge durch einige negative Analystenkommentare und teilweise drastisch gesenkte Kursziele. Das Bankhaus Lampe sei dabei noch einen Schritt weiter gegangen: "Unserer Ansicht nach fehlen interne Kontrollstrukturen und das Management hat keinen Überblick über das Geschäft", so Analyst Christian Ludwig.Im Bereich um 14 Euro starte die Aktie einen ersten Stabilisierungsversuch. Gelinge dieser, könnte es im Anschluss zumindest zu einer kurzen Gegenbewegung kommen. Der eine oder andere Spekulant könnte dabei auch die Übernahmekarte spielen.Daher lautet das Fazit vorerst weiter: Finger weg, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze LEONI-Aktie: