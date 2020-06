Börsenplätze LEONI-Aktie:



Xetra-Aktienkurs LEONI-Aktie:

8,60 EUR +4,50% (03.06.2020, 09:41)



Tradegate-Aktienkurs LEONI-Aktie:

8,745 EUR +4,11% (03.06.2020, 09:58)



ISIN LEONI-Aktie:

DE0005408884



WKN LEONI-Aktie:

540888



Ticker-Symbol LEONI-Aktie:

LEO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LEONI-Aktie:

LNNNF



Kurzprofil LEONI AG:



LEONI (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) ist ein globaler Anbieter von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen für das Energie- und Datenmanagement in der Automobilbranche und weiteren Industrien. Die Wertschöpfungskette umfasst Drähte, optische Fasern, standardisierte Leitungen, Spezialkabel und konfektionierte Systeme sowie intelligente Produkte und Smart Services. LEONI unterstützt seine Kunden als Innovationspartner und Lösungsanbieter mit ausgeprägter Entwicklungs- und Systemkompetenz. Die börsennotierte Unternehmensgruppe beschäftigt rund 95.000 Mitarbeiter in 32 Ländern und erzielte 2019 einen vorläufigen Konzernumsatz von 4,8 Mrd. Euro. (03.06.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LEONI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilzulieferers LEONI AG (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) unter die Lupe.Europaweit herrsche Euphorie für die Automobil-Branche und deren Zulieferer. Der STOXX Europe 600 Automobiles & Parts sei am Dienstag mit einem Kurssprung von fast fünf Prozent auf den höchsten Stand seit Anfang März geklettert. Er sei damit der stärkste Sektor-Index gewesen. Im DAX hätten Daimler mit einem Kurssprung um acht Prozent den Ton angegeben. Noch stärker habe der Automobil-Zulieferer LEONI zugelegt. Lohne sich ein Blick auf die Aktie?Bei den Werten aus der vom Coronavirus geplagten Autoindustrie würden Anleger auf baldige Besserung setzen. Grund seien internationalen Lockerungen und mögliche staatlicher Fördermaßnahmen,Unter anderem würden Anleger auf eine neue Autokaufprämie als Teil eines Konjunkturpakets hoffen, das die Spitzen der schwarz-roten Koalition zur Bewältigung der Corona-Krise würden beschließen wollen. Bayerns Ministerpräsident Söder habe in der "Welt am Sonntag" seine Forderung nach Kaufanreizen bekräftigt: "Wir nehmen damit alte Autos vom Markt und ersetzen sie durch saubere Fahrzeuge der neuesten Generation."Was die Fundamentaldaten von LEONI betreffe, so hätten die Zahlen für das erste Quartal vor einigen Wochen nicht die erhofften neuen Impulse für die Aktie geliefert. Die zugesagten staatlichen Garantien in Höhe von 330 Millionen Euro seien für LEONI sicherlich eine kurzfristige Erleichterung. Jedoch sei es durchaus möglich, dass der Spezialist für Bordnetze weitere Geldspritzen benötige. Komme die Autoprämie, würden die Zulieferer sicherlich besonders stark profitieren. Dennoch: Die Autoprämie als Investmentansatz für die LEONI-Aktie heranzuziehen, wäre zu kurz gedacht. Nach wie vor würden bei LEONI viele strukturelle Probleme bleiben, die Vorstand Aldo Kamper lösen müsse.Die LEONI-Aktie ist derzeit eher etwas für Zocker, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link