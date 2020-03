Börsenplätze LEONI-Aktie:



LEONI (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) ist ein globaler Anbieter von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen für das Energie- und Datenmanagement in der Automobilbranche und weiteren Industrien. Die Wertschöpfungskette umfasst Drähte, optische Fasern, standardisierte Leitungen, Spezialkabel und konfektionierte Systeme sowie intelligente Produkte und Smart Services. LEONI unterstützt seine Kunden als Innovationspartner und Lösungsanbieter mit ausgeprägter Entwicklungs- und Systemkompetenz. Die börsennotierte Unternehmensgruppe beschäftigt rund 95.000 Mitarbeiter in 32 Ländern und erzielte 2019 einen vorläufigen Konzernumsatz von 4,8 Mrd. Euro. (30.03.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LEONI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilzulieferers LEONI AG (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) unter die Lupe.Der Automobilzulieferer LEONI sei schwer angeschlagen. Im Zuge der Corona-Krise und den einhergehenden Werksschließungen sei LEONI auf staatliche Hilfen angewiesen. Aber schon vor dem Virenausbruch habe es schlecht um den Kabelspezialisten gestanden. Das würden die heute vorgestellten Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr zeigen.Unterm Strich habe LEONI 2019 einen Verlust in Höhe von 435 Millionen Euro erwirtschaftet. Vergangenes Jahr habe noch ein Gewinn von 73 Millionen Euro eingefahren werden können. Vieles spreche dafür, dass der negative Trend 2020 fortgeführt werde. Bereits vergangene Woche habe der Automobilzulieferer vor den Belastungen der Ausbreitung von Covid-19 gewarnt.Derzeit stehe der gesamte Automobilbau still. Das habe auch LEONI gezwungen, Werke zu schließen und in Deutschland Kurzarbeit zu beantragen. Das solle zur Kostensenkung beitragen. Doch aus eigener Tasche sei die Krise nicht zu bewältigen.Aktuell notiere die Aktie erschreckend nah an ihrem Allzeittief aus dem Jahr 2009 (6,36 Euro). Falls auch diese Unterstützung auf Schlusskursbasis reiße, sei charttechnisch mit weiteren Abverkäufen zu rechnen.Anleger sollten nicht ins fallende Messer greifen und zumindest eine Bodenbildung abwarten, so Pierre Kiren von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link