ISIN LEONI-Aktie:

DE0005408884



WKN LEONI-Aktie:

540888



Ticker-Symbol LEONI-Aktie:

LEO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LEONI-Aktie:

LNNNF



Kurzprofil LEONI AG:



Der Name LEONI steht weltweit für erstklassige Kabel-, System- und Entwicklungskompetenz. Die innovativen Lösungen kommen im Automobilbau und in Schlüsselbranchen der Wirtschaft wie der Telekommunikation, IT, Gesundheit und Energie zum Einsatz. Ausgestattet mit leistungsstarken Funktionen sorgen sie für beste Verbindungen in nahezu allen Bereichen des modernen Lebens.



Als international tätiger Anbieter von Drähten, optischen Fasern, Kabeln und Kabelsystemen hält LEONI mit den Veränderungen einer immer stärker vernetzten Welt seit Jahrzehnten Schritt. Das hat das Unternehmen zu einem gefragten Partner und Entwicklungslieferanten zahlreicher globaler Industrieunternehmen gemacht. Mit seinen Ideen und Entwicklungen trägt es zu mehr Effizienz, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit ihrer Innovationen bei.



Im Jahr 1917 gegründet, zählt LEONI heute zu den führenden Unternehmen für Kabeltechnologie in Europa. Rund 68.000 hoch qualifizierte Mitarbeiter in 31 Ländern arbeiten gemeinsam daran, die führende Marktposition weltweit zu sichern und auszubauen. Dabei konzentriert das Unternehmen sein Geschäft auf die wachstumsintensiven Kernmärkte Automobile & Nutzfahrzeuge, Industrie & Gesundheitswesen, Kommunikation & Infrastruktur, Haus- & Elektrogeräte, Drähte & Litzen.



LEONI verfügt über ein einzigartiges Produkt-, Technologie- und Leistungsportfolio, das schon heute nahezu alle Bereiche der Kabeltechnik abdeckt und durch neue umweltfreundliche Lösungen beständig erweitert wird. Als einer der ersten Kabelhersteller der Welt hat das Unternehmen mit Green Technology eine ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt. Sie unterstreicht das klare Bekenntnis zu verantwortungsvollem Handeln entlang der gesamten Wertschöpfungskette. (26.01.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - LEONI-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Aktienanalysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilzulieferers LEONI AG (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) charttechnisch unter die Lupe.Bereits im Sommer 2016 sei der LEONI-Aktie der Abschluss eines klassischen Doppelbodens gelungen. Aktuell dränge sich die Frage auf, ob diese untere Umkehr nicht gleichzeitig Teil eines größeren Bodenbildungsprozesses sei. So bilde der beschriebene Doppelboden möglicherweise den "Kopf" einer großen Schulter-Kopf-Schulter-Formation. In der Summe ergebe sich ein verschachteltes Kursmuster, denn das kalkulatorische Anschlusspotenzial aus der kleineren Umkehr lasse perspektivisch auf den großen Befreiungsschlag hoffen.Dank des Sprungs über die Hochpunkte bei 38,73/99 EUR, deren Bedeutung noch zusätzlich durch das 38,2%-Fibonacci-Retracement der gesamten Abwärtsbewegung seit April 2015 (38,50 EUR) untermauert werde, sei die positive Weichenstellung gestern gelungen. Zusätzlicher Rückenwind komme derzeit vonseiten der quantitativen Indikatoren MACD und Aroon. Hervorheben möchten die Analysten die jüngsten Einstiegssignale der beiden genannten Trendfolger auf monatlicher Basis.Aus der erfolgreichen großen unteren Umkehr lässt sich nun sogar ein rechnerisches Anschlusspotenzial von rund 15 EUR ableiten, sodass die 200-Wochen-Linie (akt. bei 44,31 EUR) nur eine Durchgangsstation auf dem Weg nach Norden darstellen dürfte, so die Aktienanalysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen LEONI-Aktienanalyse. (Analyse vom 26.01.2017)Tradegate-Aktienkurs LEONI-Aktie:39,299 EUR +0,77% (26.01.2017, 08:30)Xetra-Aktienkurs LEONI-Aktie:39,175 EUR (25.01.2017)