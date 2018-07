Tradegate-Aktienkurs LEONI-Aktie:

43,56 EUR +4,84% (18.07.2018, 14:15)



ISIN LEONI-Aktie:

DE0005408884



WKN LEONI-Aktie:

540888



Ticker-Symbol LEONI-Aktie:

LEO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LEONI-Aktie:

LNNNF



Kurzprofil LEONI AG:



Der Name LEONI (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) steht weltweit für erstklassige Kabel-, System- und Entwicklungskompetenz. Die innovativen Lösungen kommen im Automobilbau und in Schlüsselbranchen der Wirtschaft wie der Telekommunikation, IT, Gesundheit und Energie zum Einsatz. Ausgestattet mit leistungsstarken Funktionen sorgen sie für beste Verbindungen in nahezu allen Bereichen des modernen Lebens.



Als international tätiger Anbieter von Drähten, optischen Fasern, Kabeln und Kabelsystemen hält LEONI mit den Veränderungen einer immer stärker vernetzten Welt seit Jahrzehnten Schritt. Das hat das Unternehmen zu einem gefragten Partner und Entwicklungslieferanten zahlreicher globaler Industrieunternehmen gemacht. Mit seinen Ideen und Entwicklungen trägt es zu mehr Effizienz, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit ihrer Innovationen bei.



Im Jahr 1917 gegründet, zählt LEONI heute zu den führenden Unternehmen für Kabeltechnologie in Europa. Mehr als 82.000 hoch qualifizierte Mitarbeiter in 31 Ländern arbeiten gemeinsam daran, die führende Marktposition weltweit zu sichern und auszubauen. Dabei konzentriert das Unternehmen sein Geschäft auf die wachstumsintensiven Kernmärkte Automobile & Nutzfahrzeuge, Industrie & Gesundheitswesen, Kommunikation & Infrastruktur, Haus- & Elektrogeräte, Drähte & Litzen.



LEONI verfügt über ein einzigartiges Produkt-, Technologie- und Leistungsportfolio, das schon heute nahezu alle Bereiche der Kabeltechnik abdeckt und durch neue umweltfreundliche Lösungen beständig erweitert wird. Als einer der ersten Kabelhersteller der Welt hat das Unternehmen mit Green Technology eine ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt. Sie unterstreicht das klare Bekenntnis zu verantwortungsvollem Handeln entlang der gesamten Wertschöpfungskette. (18.07.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - LEONI-Aktie: Dynamischer Kursausbruch - ChartanalyseBis Anfang dieses Jahres hielt sich die LEONI-Aktie (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) in einem Aufwärtstrend auf und konnte von 23,00 Euro auf ein Verlaufshoch von 66,20 Euro zulegen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Anschließend sei es zu seiner Korrektur in dem Wertpapier gekommen, woraufhin die Aktie auf das Unterstützungsniveau aus Anfang 2017 um 40,00 Euro zurückgefallen sei. In diesem Bereich würden Marktteilnehmer offenbar seit einigen Tagen an einem Boden basteln, der noch in dieser Woche abgeschlossen werden könnte.Trotz der deutlichen Zugewinne im heutigen Handel müsse noch eine wichtige Hürde für den Abschluss des Bodens genommen werden. Diese befinde sich um 43,60 Euro und müsse zwingend für eine Ausdehnung der heute gestarteten Erholungsbewegung gemeistert werden. Die Chancen hierauf stünden recht gut und könnten für ein kurzfristiges Long-Investment durchaus herangezogen werden.Beflügelt worden sei zur Wochenmitte die gesamte Automobilbranche, da sich vielleicht doch noch eine Lösung im US-Zollstreit ergeben könnte. LEONI profitiere offenbar im besonderen Maße und habe sich von den letzten Verlaufstiefs um 40,81 Euro merklich zur Oberseite lösen können. Aber erst oberhalb der Marke von 43,60 Euro könne tatsächlich der noch im Aufbau befindliche Boden abgeschlossen werden und Kurspotenzial bis rund 50,00 Euro freisetzen. Mit einem kurzen Zwischenstopp sei aber am gleitenden Durchschnitt EAM 50 bei derzeit 47,60 Euro zu rechnen.Für den Fall eines Rücksetzers unter die aktuellen Jahrestiefs von 40,81 Euro könne nur ein Rückschritt in der LEONI-Aktie in Richtung 35,75 Euro abgeleitet werden. Im weiteren Verlauf sollten Abgaben zurück auf das markante Unterstützungsniveau um 32,00 Euro nicht ausgeschlossen werden, wo die Aktie von LEONI auf eine größere Unterstützung aus Anfang 2016 treffen sollte. Ob sich dann aber noch eine anschließende Erholungsbewegung einstellt, bleibt zunächst fraglich, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 18.07.2018)Börsenplätze LEONI-Aktie:Xetra-Aktienkurs LEONI-Aktie:43,52 EUR +5,45% (18.07.2018, 14:00)