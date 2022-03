XETRA-Aktienkurs LEG Immobilien-Aktie:

112,95 EUR +2,73% (17.03.2022, 11:33)



ISIN LEG Immobilien-Aktie:

DE000LEG1110



WKN LEG Immobilien-Aktie:

LEG111



Ticker-Symbol LEG Immobilien-Aktie:

LEG



NASDAQ OTC-Symbol LEG Immobilien-Aktie:

LEGIF



Kurzprofil LEG Immobilien SE:



Die LEG Immobilien SE (ISIN: DE000LEG1110, WKN: LEG111, Ticker-Symbol: LEG, NASDAQ OTC-Symbol: LEGIF) ist mit über 166.000 Mietwohnungen und rund 500.000 Bewohnern ein führendes börsennotiertes Wohnungsunternehmen in Deutschland. Das Unternehmen unterhält acht Niederlassungen und ist darüber hinaus an ausgewählten Standorten mit persönlichen Ansprechpartnern vor Ort vertreten.



Aus ihrem Kerngeschäft Vermietung und Verpachtung erzielte die LEG im Geschäftsjahr 2021 Erlöse von rund 960 Millionen Euro. Im Rahmen ihrer Neubauoffensive möchte die LEG einen gesellschaftlichen Beitrag zur Schaffung von sowohl frei finanziertem als auch öffentlich gefördertem Wohnraum leisten und ab 2023 jährlich mindestens 500 Neubauwohnungen errichten bzw. ankaufen; ab 2026 soll die Zahl der Neubauwohnungen insgesamt 1.000 Einheiten pro Jahr erreichen. (17.03.2022/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - LEG Immobilien-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der Immobilienkonzern LEG Immobilien SE (ISIN: DE000LEG1110, WKN: LEG111, Ticker-Symbol: LEG, NASDAQ OTC-Symbol: LEGIF) hat im vergangenen Jahr von Wohnungszukäufen und steigenden Mieten profitiert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der operative Gewinn aus dem laufenden Geschäft (FFO1) sei 2021 im Jahresvergleich um 10,4 Prozent auf rund 423 Mio. Euro geklettert. Das lohne sich auch für die Aktionäre: Die Dividende solle um fast acht Prozent auf 4,07 Euro je Aktie steigen.Auch für das laufende Geschäftsjahr habe sich der Vorstand um Unternehmenschef Lars von Lackum zuversichtlich gezeigt: 2022 solle das operative Ergebnis auf 475 bis 490 Mio. Euro steigen, habe das Management seine Jahresziele bekräftigt. Das entspreche einer Steigerung von mindestens 12 Prozent. Dabei gehe das Unternehmen davon aus, dass die Mieten auf vergleichbarer Fläche um rund 3 Prozent zulegen würden, nach 3,2 Prozent in 2021. Die Portfolioankäufe aus dem Vorjahr sollten etwa 50 Mio. Euro zum FFO I beitragen.LEG habe außerdem weitere Zukäufe angekündigt. "Es gibt noch weiße Flecken in Deutschland, die wir in den nächsten Jahren versuchen werden, zu füllen", so von Lackum. 2021 habe LEG 21.742 Einheiten erworben und sein Portfolio in Deutschland so auf rund 166.000 Wohnungen vergrößert. Den Großteil davon habe der Konzern von der in schwieriges Fahrwasser geratenen Adler Group übernommen. Laut Analysten scheint die Aktie unter dem Strich daher wenig anspruchsvoll bewertet, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 10/2022)Börsenplätze LEG Immobilien-Aktie:Tradegate-Aktienkurs LEG Immobilien-Aktie:113,15 EUR +2,07% (17.03.2022, 11:25)