Kurzprofil LANXESS AG:



Die LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2018 einen Umsatz von 7,2 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 15.500 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Unternehmen ist derzeit an 60 Produktionsstandorten weltweit präsent. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (17.07.2019/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialchemie-Konzerns LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, Nasdaq OTC-Symbol: LNXSF) charttechnisch unter die Lupe.Deutsche Chemie-Aktien hätten in den vergangenen Wochen und Monaten teils heftig unter Druck gestanden. In diesem widrigen Umfeld habe der DAX-Wert LANXESS beeindruckende positive Signale geschafft. Sollte der konjunkturelle Wind also wieder drehen, könnte diese Aktie besonders profitieren. Aktuell vermöge sie schon einmal mit einer soliden charttechnischen Situation zu überzeugen. Gestern sei der Ausbruch über das bisherige 2019er-Hoch geglückt, nachdem im Juni dafür der Weg bereitet worden sei: das Überwinden des Doppel-Widerstands aus 200-Tage-Linie und mittelfristigem Abwärtstrend habe die Weichen wieder auf Hausse gestellt. Zusammen mit der 55-Tage-Linie ergebe sich eine solide Unterstützung um 49/50 Euro. Diese würde zum Thema, wenn der einmonatige, zurzeit um 53 Euro verlaufende Aufwärtstrend nicht behauptet werden könne. Auf der Oberseite sei die LANXESS-Aktie direkt am bedeutenden 50-Prozent-Fibonacci-Retracement der August-Dezember-Abwärtswelle dran. Werde das 56er-Niveau genommen, werde das nächste Fibonacci-Ziel 60 Euro aktiviert. Im Chartbild selbst zeige sich insbesondere im 64er-Bereich eine auffällige horizontale Barriere, welche vom September und Oktober 2018 stamme, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 17.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link